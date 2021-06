Des députés européens vent debout contre une résolution controversée sur le Maroc

Cette résolution controversée, qui a divisé le Parlement européen puisqu’elle n’a pas recueilli l’adhésion escomptée, a été boycottée par plus de la moitié des membres de l’hémicycle qui ont estimé inopportun et irréfléchi d’antagoniser un partenaire aussi important pour l’Union européenne que le Maroc.

“J’ai eu du mal à soutenir cette résolution et j’ai voté contre. Je ne suis pas sûr qu’elle est à prendre au sérieux car elle est basée sur un fatras de fakenews”, a souligné l’eurodéputé tchèque Tomáš Zdechovský dans une déclaration.

I had a real problem to support the resolution against #Morocco. So, I voted against! This resolution only worsens mutual relations between 🇲🇦 and 🇪🇺. We should try to fix it instead of being offensive. Morocco is predictable and strategic partner for EU.

