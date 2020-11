Covid-19 | Plus de 12 millions de cas détectés en Europe, près de 300.000 morts

Plus de 12 millions de cas du nouveau coronavirus, dont près de 300.000 morts, ont été officiellement recensés en Europe, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de bilans fournis par les autorités de santé vendredi à 16h GMT.

Les 52 pays de la région constituent la zone la plus touchée dans le monde en nombre de cas, devant l’Amérique latine et les Caraïbes (11,5 millions de cas) et l’Asie (10,9 millions).

Près de la moitié des 12 millions de cas ont été enregistrés dans seulement quatre pays : la Russie (1.733.440), la France (1.601.367), l’Espagne (1.306.316) et le Royaume-Uni (1.123.197).

L’Europe est redevenue l’épicentre de la pandémie ces dernières semaines, après l’avoir déjà été en mars-avril.

Depuis le début du mois d’octobre, la région est celle qui compte le plus de nouvelles contaminations quotidiennes dans le monde. La semaine dernière, plus de 280.000 nouveaux cas par jour y ont été enregistrés, soit plus de la moitié du total des cas dans le monde (525.000 par jour en moyenne).

Et la pandémie continue d’accélérer : le nombre de cas détectés ces sept derniers jours en Europe est supérieur de 17% à celui enregistré la semaine précédente.

La France (45.514 cas quotidiens en moyenne, +12% par rapport à la semaine précédente), l’Italie (30.715, +32%), le Royaume-Uni (22.551, +2%), la Pologne (21.847, +36%) et l’Espagne (20.890, +9%) sont les pays de la région ayant enregistré le plus de nouveaux cas ces sept derniers jours.

En ce qui concerne les décès, l’Europe recensait à 16h00 GMT près de 300.000 morts (298.867), ce qui en fait la deuxième région la plus meurtrie, derrière l’Amérique latine et les Caraïbes (408.736).

Là aussi, la tendance hebdomadaire est à une très forte hausse, avec près de 50% de nouveaux décès supplémentaires (22.468 la semaine dernière, 15.281 la semaine précédente).

Au total, près de 49 millions de cas du Covid-19 dont 1,2 million de morts ont été officiellement déclarés dans le monde depuis le début de la pandémie.

Avec AFP