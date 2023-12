COP28 Dubaï | Chakib Benmoussa s’entretient avec le ministre émirati de l’éducation

Partager Facebook

Le ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa s’et entretenu, jeudi à Dubaï, avec le ministre émirati de l’éducation, Ahmed Belhoul Al-Falasi, des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement.

Ces entretiens, tenus au Pavillon du ministère émirati de l’éducation à la COP28, ont été l’occasion pour les deux ministres de passer en revue les aspects de la coopération bilatérale dans les secteurs de l’éducation et du sport.

A cette occasion, les deux ministres ont convenu de jeter les bases d’un échange d’expériences dans plusieurs domaines, en lien notamment avec l’amélioration de la qualité de l’enseignement et l’évaluation des apprentissages au sein des établissements d’enseignement privé et public.

Ils ont également évoqué la coopération en matière de technologie et de l’usage de l’intelligence artificielle dans les domaines de l’éducation et de la formation et exprimé leur volonté de développer et d’échanger des connaissances liées au secteur de l’éducation et de coordonner leur participation à des activités sportives parascolaires.

Par ailleurs, M. Benmoussa a eu des entretiens avec les responsables du Groupe émirati Alef, qui dispose d’une plateforme numérique pour l’amélioration des apprentissages, au cours desquels les deux parties sont convenues de l’élargissement de la coopération entre le Groupe et le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports.

Au terme de cette rencontre, M. Benmoussa a visité le pavillon du ministère émirati de l’éducation, où il s’est informé des différentes composantes de ce pavillon spécialisé, animé par des établissements d’enseignement émiratis et qui met en avant le rôle important du secteur et des établissements de l’enseignement dans la sensibilisation des jeunes aux défis climatiques.

LR/MAP