Conseil de l’Europe | Rabat exprime son engagement envers la gouvernance locale

Le Conseil communal de la ville de Rabat a exprimé, mardi soir devant les participants à la 47è session du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe (CdE) à Strasbourg, son engagement envers la gouvernance locale, le développement durable et la coopération internationale.

“Notre engagement à établir des relations solides avec d’autres villes européennes et régions du globe n’est pas seulement une question de politique, mais une nécessité pour créer un avenir durable, résilient et inclusif”, a indiqué la vice-présidente du Conseil communal de Rabat, Rahima Ouazzani Taibi, qui participait à un débat sur “la démocratie locale et régionale dans le monde”.

Mettant en relief le pouvoir transformateur de la gouvernance locale, elle a souligné le rôle significatif des gouvernements locaux dans l’élaboration des politiques qui impactent la vie des concitoyens.

“C’est à l’échelle locale que nous pouvons vraiment répondre aux besoins et aux aspirations de nos communautés”, a-t-elle poursuivi, se félicitant de la tenue de cette rencontre qui favorise la collaboration, le partage des meilleures pratiques et le travail collectif vers des objectifs communs visant à préserver l’Homme et la Planète.

Rabat est une ville ouverte et internationale, jumelée avec plusieurs villes à travers le monde et entretient des partenariats avec des villes et capitales dans les cinq continents, a-t-elle poursuivi, notant que la capitale du Royaume occupe des positions de leadership au sein de plusieurs organisations internationales et réseaux de villes.

“Notre coopération est résolument orientée vers un partenariat stratégique, intégrant les processus de la décentralisation, de la régionalisation avancée, du développement local intégré et de la démocratie participative”, a-t-elle dit.

“En partageant nos expériences et nos connaissances, nous pouvons renforcer notre capacité collective à faire face aux défis globaux et renforcer notre résilience face aux crises sanitaires, climatiques et écologiques”, a insisté l’élue communale, notant que ces défis appellent une action immédiate et collective.

Mme Ouazzani Taibi a mis en exergue à cette occasion les multiples attraits de la capitale marocaine, “ville verte par excellence, ville lumière, déclarée patrimoine mondial de l’Unesco, première capitale de la culture africaine et capitale culturelle dans le monde islamique”.

La ville de Rabat, a-t-elle ajouté, a reçu le prix d’honneur Onu-Habitat en récompense à ses accomplissements exceptionnels en matière de développement urbain, la qualité de vie des habitants, l’accès aux services sociaux, des centres sportifs dynamiques et des espaces publics réaménagés en harmonie avec les objectifs de développement durable.

L’adjointe à la Maire de Rabat a exprimé le souhait que cette session du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux puisse permettre à la délégation marocaine d’explorer de nouvelles pistes de collaboration avec les partenaires stratégiques du Royaume, notamment le Conseil de l’Europe, dans le cadre de la Feuille de route commune sur le Partenariat de voisinage entre les deux parties à l’horizon 2025.

