CERAWeek | Le Maroc, hub stratégique pour l’accessibilité énergétique

Le Maroc joue un rôle clé dans la reconfiguration des chaînes d’approvisionnement mondiales, étant un corridor énergétique et commercial reliant l’Europe, l’Afrique et le bassin atlantique à même de faciliter l’accès de millions de consommateurs à diverses formes d’énergie à des prix abordables, a affirmé mardi à Houston, au Texas, la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali.

Lors d’une réunion dans le cadre de la conférence annuelle CERAWeek, rendez-vous des leaders mondiaux de l’énergie, avec la participation des secrétaires américains à l’Energie, Chris Wright, et à l’Intérieur, Doug Burgum, ainsi que de plusieurs ministres et dirigeants de l’industrie pétrolière et gazière, Mme Benali a indiqué que la construction d’un corridor bi-directionnel entre l’Afrique, l’Europe et le bassin atlantique, ne constitue pas seulement une question de sécurité qui entre dans l’équation de la compétitivité, “mais aussi et surtout une question d’accessibilité pour tout un chacun dans notre région”.

Le Corridor atlantique est de nature, a-t-elle dit, à “donner accès à d’autres formes d’énergie à 400 millions de consommateurs en Afrique” et de réaliser d’importantes économies d’échelle.

Détaillant les grandes lignes de la stratégie énergétique du Maroc, la ministre a souligné que la connectivité est un pilier essentiel d’un triptyque, dont les deux autres fondements sont l’énergie renouvelable et l’efficacité énergétique.

C’est dans le cadre de cette vision que le Royaume, a-t-elle expliqué, a investi énormément pour la réalisation de la connectivité dans l’optique de “libérer la croissance économique de cette partie de l’Afrique et de la relier à l’Europe”.

La construction du gazoduc Afrique-Atlantique est un élément essentiel dans cette stratégie, a affirmé la ministre, ajoutant qu’outre l’approvisionnement en gaz, le gazoduc Afrique-Atlantique pourrait également servir dans le transfert de l’hydrogène vert.

Reconnu comme étant le principal rassemblement annuel du secteur de l’énergie, le CERAWeek 2025 réunit à Houston, capitale mondiale de l’énergie, plus de 450 dirigeants influents, ainsi que des ministres, hauts responsables et experts du secteur.

Ce conclave de participants issus également de plus de 2.050 entreprises réparties dans 80 pays, offre une plateforme privilégiée de dialogue sur les enjeux stratégiques au moment où le monde entre dans une nouvelle ère de transition énergétique.

LR/MAP