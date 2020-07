Province de Safi | Adoption d’une batterie de mesures pour le contrôle de la situation épidémiologique

Partager Facebook

Une batterie de mesures ont été adoptées pour le contrôle de la situation épidémiologique dans la province de Safi suite à l’apparition de nouveaux cas positifs de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on appris de source sûre.

Dans le cadre du suivi de l’évolution de la situation épidémiologique de la Covid-19 dans la province de Safi et suite à la réunion tenue vendredi, le wali de la région Marrakech- Safi, M. Karim Kassi-Lahlou a présidé, samedi au siège de la préfecture de la province de Safi, une réunion en présence du gouverneur de la province, des responsables sécuritaires régionaux et locaux, de la directrice régionale et du délégué provincial de la santé ainsi que des autorités locales.

Cette réunion, tenue jusqu’à une heure tardive de la nuit, a été consacrée à l’examen des mécanismes susceptibles de contrôler la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus.

Au cours de cette réunion, le wali de la région a exhorté tous les intervenants à la mobilisation générale et totale au service des intérêts de la ville et de sa population.

Ainsi, une batterie de mesures ont été prises pour le contrôle de la situation, à savoir la fermeture totale du 3è district urbain relevant de la ville de Safi où se concentrent les cas positifs de la Covid-19, la fermeture et l’interdiction des déplacements de et vers la Cité des Océans sauf dans des cas déterminés et la fermeture immédiate des 18 unités de conservation, situées dans la ville et l’arrêt du transport de leurs employés.

Il a été aussi décidé la fermeture des locaux de commerce à 18H00, la fermeture des cafés à 20H00, l’interdiction d’accès à la plage de la ville et la fermeture de deux marchés de proximité “Assalam” et “Siha” dans le troisième district.

Il a été également décidé l’intensification de la cadence des opérations de stérilisation et de désinfection au niveau dudit district, en particulier dans les zones où sont concentrés les cas positifs détectés, la stérilisation et la désinfection des places publiques, des parcs et des moyens de transport public, la multiplication des campagnes de sensibilisation et de conscientisation pour informer les citoyens des mesures entreprises ainsi que la prise en charge des cas confirmés dans les hôpitaux de la ville de Safi et des autres régions.

Les autorités de la wilaya de Marrakech-Safi demeurent mobilisées afin d’assurer le suivi quotidien et continu de la situation épidémiologique au niveau de la Cité des Océans, tout en appelant les habitants de la ville à interagir positivement avec les mesures décrétées en vue de maîtriser la propagation de la pandémie et, partant, de retrouver une vie normale dans les plus brefs délais.

