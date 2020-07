Maroc/ COVID-19 | Principaux points de la déclaration du ministère de la Santé

Partager Facebook

Voici les principaux points de la déclaration faite, vendredi, par la cheffe du service des maladies épidémiques à la Direction de l’épidémiologie relevant du ministère de la Santé, Hind Ezzine, sur la situation épidémiologique du coronavirus au Maroc en 24 heures :

– 181 nouveaux cas d’infection au coronavirus ;

– 395 guérisons enregistrées au cours des dernières 24 heures ;

– 16.726 contaminations dans le Royaume depuis le premier cas signalé en mars ;

– 14.360 personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison de 86 % ;

– 264 décès, soit un taux de létalité de 1,6% ;

– Le nombre des personnes contacts suivies totalise désormais 93.506, dont 14.891 font toujours l’objet de suivi médical;

– 956.678 cas exclus après des résultats négatifs d’analyses;

– 2.102 cas actifs, dont 34 en réanimation et 9 intubés;

– 57 contaminations ont été recensées dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (33 à Tanger, 2 à Ouezzane, 1 à Chefchaouen, 1 à Tétouan, 3 à Al-Hoceima, 3 à M’diq et 14 à Fahs Anjra), 59 dans la région Fès-Meknès (52 à Fès, 3 à Taza, 2 à Moulay Yaacoub, 1 à Sefrou et 1 à Taounate), 23 à Casablanca-Settat (20 à Casablanca, 2 à Settat et 1 à El Jadida), 22 à Marrakech-Safi (12 à Marrakech, 8 à Safi et 2 à Al-Haouz), 13 à l’Oriental (1 à Jerrada et 12 à Oujda), 2 à Rabat-Salé-Kénitra (1 à Témara et 1 à Salé), 3 à Dakhla-Oued Ed Dahab ( tous à Dakhla), un cas à Guelmim-Oued Noun enregistré à Tan-tan, et un autre cas à Drâa-Tafilalet (Errachidia) , alors que les autres régions n’ont enregistré aucun nouveau cas.

LR/MAP