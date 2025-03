BMCE Capital lance son nouveau programme d’Open Innovation “Cap’AI by BK”

BMCE Capital annonce le lancement de son nouveau programme d’Open Innovation “Cap’AI by BK” dédié à l’intelligence artificielle (IA).

Ce programme est ouvert aux startups innovantes développant des solutions basées sur l’IA, et aux talents individuels ou en équipe (maximum 3 membres), qu’ils soient étudiants, professionnels ou passionnés, marocains ou internationaux, avec des compétences avancées en IA, indique BMCE Capital dans un communiqué.

S’inscrivant dans le cadre de sa stratégie de transformation digitale et de son engagement continu en faveur de l’innovation, cette initiative capitalise sur la réussite des précédentes éditions « Cap’Tech », « Cap’INov » et « Cap’Women », et marque une étape clé dans l’intégration de l’IA au sein de l’organisation, précise la même source.

En outre, le programme vise à exploiter le potentiel de l’IA pour accélérer la transformation digitale du groupe et du secteur financier dans son ensemble.

Pour ce faire, il ambitionne de créer un écosystème dynamique rassemblant startups, chercheurs, partenaires technologiques et experts du secteur et de l’entreprenariat afin de collaborer sur des projets innovants qui répondent aux défis actuels du secteur financier et des métiers de la banque d’affaires.

Plus précisément, « Cap’AI by BK » se concentre sur trois axes prioritaires, à savoir l’optimisation de la prise de décision et du trading, l’amélioration de l’expérience client grâce à l’hyperpersonnalisation ainsi que l’automatisation des processus pour renforcer l’efficacité opérationnelle.

Dans ce sillage, il vise à stimuler l’innovation avec des solutions basées sur l’IA et adaptées aux enjeux du secteur financier, encourager l’esprit entrepreneurial à travers une plateforme collaborative, et favoriser l’adoption de l’IA et son intégration dans les services financiers.

Pour participer, les intéressés ont jusqu’au 30 avril 2025 pour s’inscrire sur le site www.capai.ma, en remplissant le formulaire d’inscription et en soumettant une idée de projet en lien avec l’une des thématiques du programme, fait savoir le communiqué.

LR/MAP