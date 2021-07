BCP-ANAPEC-CRI | Lancement de «Qimam Intelaka» au profit des TPE !

Partager Facebook

Un nouveau programme pour la promotion de l’entrepreneuriat et l’accompagnement des porteurs de projets a été lancé à Casablanca.

Baptisé «Qimam Intelaka», ce projet se fixe comme objectif, d’accompagner 700 porteurs de projets à l’horizon de juillet 2022, financer 70% des projets accompagnés et organiser d’événements axés sur l’entrepreneuriat et les moyens de l’encourager au niveau de la région de Casablanca-Settat.

Accompagner le développement de la TPE

Dans cette optique, un accord de partenariat quadripartite a été signé mercredi 14 juillet entre le Centre Régional d’Investissement de Casablanca-Settat (CRI-CS), l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC) et la Fondation Création d’Entreprises (FCE) du groupe BCP et la Banque Centrale Populaire. En vertu de cet accord, les TPE qui exercent au niveau de la région de Casablanca-Settat, auront la possibilité de bénéficier d’un financement adapté, à leurs besoins, outre des conseils et un suivi régulier au profit des entrepreneurs en herbe qui peine à se frayer un chemin dans l’univers de l’entrepreneuriat qui ne manque pas de difficultés et de défis à relever continuellement. Cela va du cadrage de l’idée de départ jusqu’à l’aide au montage du dossier de financement, en passant par des formations autour de l’entrepreneuriat, l’aide au montage du business plan et l’assistance dans les démarches de création d’entreprises.

L’accompagnement est essentiel à tout porteur de projet, et cela dès la création. Etre challengé, entouré et conseillé constitue un véritable atout pour concrétiser un projet d’entreprise. Pour cela de nombreux acteurs ont développé des dispositifs d’accompagnement à la création. C’est le cas de la Banque Centrale Populaire et de ses partenaires qui œuvrent pour que l’entrepreneuriat n’ait plus de secret pour ceux qui souhaitent sauter le pas.

Forte de son expertise et de son soutien historique à l’entrepreneuriat, la Banque Populaire, à travers ses agences, met à la disposition des créateurs d’entreprises toutes les solutions pour réussir le lancement et le développement de leurs projets.

Ce n’est pas la première fois que la BCP encourage l’esprit d’entreprise. Le groupe bancaire a récemment signé un accord de partenariat et de coopération avec la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Casablanca-Settat, dans le même objectif, celui d’accompagner les initiatives entrepreneuriales, principalement chez les jeunes.

ML