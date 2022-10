Bank Of Africa récompense les clients de la carte Visa Infinite

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Bank Of Africa (BOA) et son partenaire privilégié Visa ont récompensé, mardi soir à Casablanca, les clients détenteurs de la carte Visa Infinite par l’organisation d’une tombola pour assister à la coupe du monde de la FIFA 2022 prévue en novembre prochain au Qatar.

Mettant en honneur la prestigieuse carte Visa Infinite, ses détenteurs et ses clients potentiels, cet événement a été l’occasion de présenter la nouvelle carte Visa Infinite Biométrique qui sera commercialisée en 2023.

Cette carte permettra l’utilisation de deux empreintes pour un contrôle biométrique basé sur une forte authentification au moment de la transaction et sera dotée d’un capteur d’empreinte digitale intégré permettant de remplacer le code PIN sur le Terminal de paiement électronique (TPE). Les transactions contactless (< 600 dhs) seront illimités pour la nouvelle Visa Infinite, dans laquelle les données clients y seront stockées.

La nouvelle Visa Infinite offre également un certain nombre de services prémium à l’instar des “Travel Benefits” qui donnent l’accès aux lounges via “Loungekey” et aux réductions sur les services de transport, hôtels, restaurants avec “DragonPass”, ainsi qu’à des avantages exclusifs sur plus de 900 hôtels prestigieux.

Procurant à ses détenteurs une assurance et une assistance, la nouvelle carte Visa Infinite fournit un service de conciergerie et un remboursement des dépenses effectuées dans le divertissement digital, des achats avec Global Blue à hauteur de 20%, et donne l’accès à des réductions sur le shopping dans le monde entier. Avec “Cardholder Protection Benefits”, elle offre des services de protection contre l’utilisation frauduleuse de la carte.

Au terme de cette soirée, deux gagnants ont été tirés au sort et ainsi remporté deux packs pour assister à la coupe du monde FIFA, Qatar 2022. Valable pour deux personnes, chacun des packs comprend les vols aller/retour, 3 nuitées d’hébergements hôtel 5*, l’accès à 2 matchs avec hospitalité d’avant-match, le transport vers/depuis les lieux des manifestations sportives, des commodités/cadeaux pour les invités (valeur de 400 USD par forfait), l’accès au salon Visa Everywhere, ainsi qu’une prise en charge médical et support de sécurité par Visa Event.

LR/MAP