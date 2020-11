Bank Al-Maghrib | Emission d’une pièce commémorative à l’occasion de l’anniversaire de la Marche Verte

Partager Facebook

Bank Al-Maghrib (BAM) a annoncé l’émission d’une pièce commémorative en argent à l’occasion du 45ème anniversaire de la Marche Verte.

Cette pièce commémorative, d’une valeur faciale de 250 DH, sera mise en vente à partir du 9 novembre 2020 dans les guichets de Bank Al-Maghrib et à la boutique de son musée.

La pièce présente à l’avers l’effigie de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en plus des inscriptions «محمد السادس» et «المملكة المغربية», avec en bas le millésime 2020-1442.

Au revers, la pièce présente L’inscription « الذكرى الخامسة و الأربعون للمسيرة الخضراء » et en bas sa traduction française «45ème anniversaire de la Marche Verte».

Le centre du revers de la pièce est orné d’une vue aérienne de la ville de Dakhla : Côte Atlantique et Drapeau Marocain en couleur exposé à la place Al Montazah de la ville en 2010 et sélectionné par Guinness World Records comme étant le plus grand drapeau du monde (60.409,78m2/20T).

Le centre du revers est également orné du nombre 45 et comporte la valeur faciale en chiffres et en lettres arabes «مائتان وخمسون درهما-250» ainsi que l’inscription «6 Novembre 2020» et sa traduction arabe.