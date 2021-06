BAM et IFC s’allient pour financer les chaines d’approvisionnement (SCF)

Partager Facebook

Bank Al-Maghrib (BAM) et la Société financière internationale (International Finance Corporation – IFC) – membre du groupe Banque Mondiale ont approuvé, vendredi à Rabat, un protocole d’entente sur le financement des chaines d’approvisionnement (Supply Chain Finance – SCF).

Conclu en présence du Wali de BAM Abdellatif Jouahri et du Directeur Général de IFC Makhtar Diop, cet accord intervient dans le cadre de la promotion de l’accès au financement pour les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME), indique la Banque centrale dans un communiqué.

A cet effet, les deux institutions signataires projettent de concevoir une stratégie de financement des chaines d’approvisionnement (SCF) en concertation avec les opérateurs concernés du système financier marocain, précise la même source.

Cette initiative aura un effet catalyseur sur l’inclusion financière et la réduction des délais de paiements au Maroc. En effet, la mise en place d’un environnement et d’un cadre propices au SCF contribuera à l’émergence de modèles de financement innovants et inclusifs au profit des écosystèmes et des entreprises, répondant aux besoins de développement et de croissance des TPME marocaines.

Bank Al-Maghrib et IFC continueront à œuvrer conjointement pour lever les obstacles qui entravent la croissance et la prospérité des TPME, et faciliter ainsi leur accès au financement, conclut le communiqué.

LR/MAP