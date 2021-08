Alger rompt ses relations diplomatiques avec le Maroc : Le comble !!

Partager Facebook

L’Algérie a annoncé, ce mardi 24 août 2021, sa décision de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc.

L’annonce a été faite par le ministre algérien Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, lors d’une conférence de presse tenue à Alger.

“L’Algérie a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc à partir d’aujourd’hui”, a déclaré Lamamra.

Une décision quasiment annoncée il y a une semaine…

Mercredi dernier, en effet (18 août), le Haut Conseil de Sécurité algérien, présidé par le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune, avançait d’incongrues allégations d'”actes hostiles incessants perpétrés par le Maroc contre l’Algérie”, pour justifier sa décision d’une “révision des relations entre les deux pays et l’intensification des contrôles sécuritaires aux frontières Ouest”…

Non seulement allégations totalement incongrues, alors que SM le Roi Mohammed VI venait de renouveler la main tendue du Maroc à l’Algérie et de la façon la plus solennelle (quoi de plus solennel que le Discours du Trône du 31 juillet dernier presque entièrement réservé à cette main tendue ?)…

La réponse a été une saugrenue accusation d’implication du Maroc dans les incendies de la Kabylie, alors même que le Roi du Maroc mettait deux canadaires à la disposition d’Alger…

Et une ingérence dans la politique extérieure du Maroc que le Pouvoir algérien et sa presse affidée fustigent depuis le rétablissement des relations entre Rabat et Israël…

Mais en plus, invoquer des “actes hostiles incessants”, c’est le comble d’un régime militaire belliqueux qui, lui, n’a jamais cessé de multiplier de véritables actes hostiles contre le Maroc depuis près de 50 ans !

Un régime qui n’a eu de cesse de porter atteinte à l’intégrité territoriale du Maroc, en abritant, finançant et armant les séparatistes du Polisario dont il a cherché à faire une république, un Etat-croupion qui serait le prolongement de l’Algérie…

Un régime enfin qui a dépensé des milliards, mobilisé sa diplomatie et bâti toute sa politique intérieure et extérieure autour de son hostilité au Maroc !!

Le Pouvoir fossilisé d’Alger, qui n’a pu se maintenir à la tête de l’Etat et maintenir sa chappe de plomb sur le Peuple algérien qu’en entretenant la fallacieuse illusion de l’ennemi marocain, n’a aucun intérêt à établir des relations normales avec ce voisin sur lequel il rejette tous ses échecs…

Rupture des relations diplomatiques ?

S’il ne tenait qu’à une grande frange de l’opinion publique marocaine, c’est le Maroc qui devait prendre cette décision et depuis longtemps !

La courtoisie et la grandeur d’âme, ce n’est pas ce qui convient avec un régime tel que celui d’Alger.

Le Pouvoir d’Alger et sa meute médiatique peuvent arguer de tous les prétextes qu’ils veulent… Ils ne bernent personne !

Ce sont bien eux les assassins des espoirs des Peuples maghrébins.

Le Reporter