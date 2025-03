CPS-UA | Le Maroc souligne l’impact positif du Groupe des sages sur le renforcement de la paix en Afrique

Partager Facebook

Le Maroc s’est félicité, mardi devant le Conseil de Paix et de sécurité de l’Union africaine (CPS de l’UA), des activités menées par le Groupe des sages et mécanismes subsidiaires (FemWise et WiseYouth), soulignant leur impact concret et positif en matière de renforcement de la paix, de la sécurité et de la bonne gouvernance en Afrique.

Dans le contexte d’une situation sécuritaire complexe dans le continent africain, le Groupe des sages et ses organes subsidiaires ont conforté, au fil des années, leur positionnement en tant que mécanismes indispensables en matière de promotion du dialogue, de la cohésion nationale et de la réconciliation au sein des pays africains, a relevé la délégation marocaine, lors d’une réunion sur “les activités du groupe des sages et de ses mécanismes subsidiaires (réseau Panwise, Femwise-Africa Wiseyouth”, organisée par le CPS de l’UA, dont le Maroc assure la présidence pour le mois de mars.

Les actions efficaces et décisives apportées par le Groupe des sages sur divers thématiques et dans plusieurs pays africains concrétisent la vision commune pour créer des synergies entre les différentes forces vives africaines, notamment les femmes et les jeunes, dans l’objectif de servir les causes nobles du continent et d’assurer la paix, la sécurité et la stabilité au sein de ce dernier, a fait observer la délégation marocaine.

Le Groupe des sages a ainsi confirmé son rôle en tant que pilier de l’architecture africaine de paix et de sécurité, a-t-elle ajouté, notant que les interactions menées en 2024 avec les pays en transitions politiques ont permis de renforcer les canaux de communication avec ces derniers et d’évaluer les progrès réalisés en matière de réformes et de renforcement de la bonne gouvernance dans ces pays, tout en faisant le point sur les défis rencontrés par ces derniers.

Aussi, l’implication active du Groupe dans les processus électoraux s’est caractérisée par des efforts de prévention des tensions afférentes aux élections, en prônant une approche d’inclusivité de toutes les parties prenantes dans le cadre du traitement des irrégularités et la promotion de la transparence desdits processus électoraux, a relevé la délégation, notant que le Groupe a conforté son positionnement comme acteur clé en matière de préservation de l’ordre démocratique en Afrique, la pacification des processus électoraux et la promotion d’un modèle africain de bonne gouvernance inclusive.

La délégation a également souligné qu’à l’instar du Groupe, le réseau FemWise a continué, pour sa part, d’apporter une contribution substantielle à la promotion de la dimension genre et au renforcement du rôle des femmes dans les domaines de diplomatie préventive, de la médiation et du dialogue aux niveaux national, régional et continental. Malgré des ressources limitées, FemWise a déployé des femmes médiatrices dans le cadre des missions d’observation des processus électoraux et de diplomatie préventive, tout en jouant un rôle clé dans la promotion des plateformes de dialogues dédiées aux femmes dans les situations de conflits, a fait observer la délégation.

La tenue de la 1er cohorte du réseau WiseYouth en novembre 2024 constitue une étape majeure dans le cadre de son opérationnalisation en tant que mécanisme subsidiaire du Groupe des sages, a-t-elle rappelé, estimant qu’elle permettra, ainsi, de faire de la jeunesse africaine une force active dans le cadre des différents processus de diplomatie préventive, de médiation, de dialogue et de paix dirigés par l’UA.

Dans ce contexte, la réalisation de l’objectif d’une participation à forte valeur ajoutée de la jeunesse africaine dans les processus susvisés implique impérativement une collaboration étroite et une interaction régulière entre WiseYouth et l’Union Panafricaine de la Jeunesse, a-t-elle enchaîné, ajoutant que cette collaboration a le mérite de guider notamment l’engagement des jeunes dans les processus de paix. “Dans le même ordre d’idées, nous devons assurer la complémentarité des efforts entre WiseYouth et les parties prenantes concernées”, a indiqué la délégation.

Par ailleurs, la délégation marocaine a plaidé pour un plein soutien des activités de Panwise et FemWise, à travers l’allocation des ressources suffisantes pour la conduite de leurs missions, notamment le déploiement des femmes médiatrices, insistant sur l’importance des briefings réguliers sur les activités de ces organes.

Elle a aussi appelé à encourager une collaboration étroite entre WiseYouth et l’Union Panafricaine de la Jeunesse, dans l’objectif de guider l’engagement des jeunes dans les processus de paix et à promouvoir l’inclusivité du réseau WiseYouth dans le cadre des différents processus de prévention et de résolution des conflits.

LR/MAP