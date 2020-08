Bank Of Africa | La main tendue aux auto-entrepreneurs (Spécial FDT 2020)

Partager Facebook

Othman Benjelloun, Président de Bank Of Africa

Tenant compte du contexte exceptionnel lié à la crise sanitaire due au nouveau Coronavirus (Covid-19), et afin de soutenir les entreprises et TPME clientes dans la continuité de leur activité, Bank Of Africa (BOA) présidée par Othman Benjelloun, a pris une série de mesures dédiées.

BOA a mis à la disposition des entreprises et TPME en difficulté le «Découvert Oxygène», pour faire face aux charges courantes ne pouvant être ni reportées ni suspendues par l’entreprise.

Ce Découvert a permis aux entreprises impactées par la crise due à la Covid-19, opérant dans tous secteurs confondus, de financer jusqu’à 3 mois de charges courantes plafonnées à 20MDH pour les entreprises ayant des engagements, et 5MDH pour celles n’ayant pas de crédit et ce, pour permettre aux entreprises d’assurer le paiement de leurs charges courantes, notamment les salaires du personnel, les redevances locatives au titre des locaux exploités par l’entreprise, les frais généraux (assurances, entretien…), les factures d’eau et d’électricité, les achats nécessaires et prioritaires, ainsi que le paiement des fournisseurs.

Bank Of Africa a annoncé, le 11 mai 2020, le lancement d’un crédit sans intérêt au profit des auto-entrepreneurs en difficulté en vue de les aider à surmonter les difficultés engendrées par la crise sanitaire de la Covid-19. Le «Crédit Auto-Entrepreneurs Covid-19», sans intérêt et d’un montant maximum de 15.000DH (l’équivalent de 3 mois de chiffre d’affaires calculés sur la base de la dernière déclaration fiscale) est remboursable sur une période pouvant aller jusqu’à 3 ans dont un délai de grâce d’une année.

Il est destiné aux clients Auto-Entrepreneurs de la banque afin de les aider à faire face aux charges nécessaires ne pouvant pas être différées, telles que la rémunération de l’auto-entrepreneur, les loyers et les achats nécessaires. Dans le strict respect des consignes sanitaires et des directives et recommandations des autorités nationales dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 et aussi, dans le but de protéger ses clients, Bank Of Africa a accordé une importance majeure au renforcement des canaux digitaux qui permettent de réaliser, à distance, l’essentiel des opérations bancaires pour les entreprises et les particuliers.

LR