Vers la dynamisation de la pratique sportive à travers un nouveau programme d’action

Le ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, a affirmé, mardi à Rabat, que son ministère oeuvre pour la dynamisation de la pratique sportive à travers un nouveau programme d’action.

En réponse à des questions orales lors d’une session à la Chambre des Conseillers, M. Benmoussa a précisé que le nouveau programme d’action élaboré par le ministère porte sur le sport pour tous, le sport de haut niveau et les infrastructures sportives.

Concernant le sport pour tous, le ministre a indiqué qu’un programme a été mis en place pour l’année 2022, prévoyant plusieurs manifestations sportives avec pour objectif de créer une dynamique sportive territoriale, notant que le département a veillé à ce que toutes les régions bénéficient de ce programme, dans le cadre de l’équité territoriale.

Le programme comporte un ensemble d’événements dans les espaces de proximité (quartiers, douars, plages, oasis…), des manifestations de commémoration et des programmes tout au long de l’année portant sur les sports collectifs, en plus de la natation féminine et de la natation au profit des élèves du monde rural et périurbain.

La mise en oeuvre de ce programme a déjà été lancée et l’axe relatif à la natation féminine connaît un franc succès, a relevé M. Benmoussa, ajoutant qu’un tournoi du Ramadan a été lancé dans dix villes, dans le futsal, le Basketball, le handball, le volley-ball et le rugby, avec la participation de 600 équipes, dont 100 équipes féminines.

Pour ce qui est du sport de haut niveau, et en particulier la relation avec les fédérations sportives qui constituent un partenaire du ministère dans la gestion du domaine sportif, le ministre a fait savoir que cette relation est régie par un cadre contractuel basé essentiellement sur l’accompagnement, le soutien, le suivi, l’orientation et le contrôle.

Il a, dans ce sens, indiqué que la révision des statuts de l’ensemble des fédérations est en cours et doit être achevée avant la fin de l’année, de manière à les adapter au statut type des fédérations sportives tel qu’adopté conformément à une précédente décision ministérielle.

La plupart des fédérations sportives dépendent du financement apporté par le ministère pour mener à bien les missions qui leurs sont confiées, a souligné M. Benmoussa, faisant savoir qu’une commission centrale a été créée, cette année par décision ministérielle, avec pour mission d’évaluer le bilan des fédérations et leurs programmes d’action, ainsi que d’examiner leurs propositions concernant leur dotation annuelle, et ce dans le but de renforcer la gouvernance et l’efficience de ce secteur.

Sur le plan des infrastructures sportives, il a noté que le ministère dispose d’un important réseau de salles de sports, piscines olympiques et semi-olympiques, pistes d’athlétisme et terrains de proximité, précisant que les travaux ont été achevés dans 24 terrains, alors que 236 autres sont en cours de réalisation et que les marchés pour la création de 200 terrains de proximité sont en cours d’élaboration ou d’adoption, sachant que le lancement des travaux de 350 terrains sera programmé à partir de l’année prochaine.

La principale préoccupation du ministère est de veiller à l’animation de ces infrastructures à travers le meilleur modèle de partenariat, en particulier avec les collectivités territoriales, en plus d’encourager des solutions et des modèles de gestion innovants à même d’assurer la promotion et l’animation de la pratique sportive de proximité et garantir sa durabilité, a poursuivi le ministre.

A cet égard, le ministère est sur le point de finaliser la mise en place de mécanismes qui garantiront le fonctionnement effectif de l’ensemble des infrastructures sportives au profit des usagers, et permettront d’en finir avec le phénomène d’inactivité ou de fermeture de certains équipements et infrastructures, a-t-il affirmé.

