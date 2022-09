Une délégation centrafricaine, menée par le ministre de la Décentralisation, en visite au Maroc

Partager Facebook

Une délégation centrafricaine, présidée par le ministre de l’Administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, Bruno Yapandé, effectue une visite dans le Royaume du 11 au 17 septembre courant sur invitation du ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, et ce dans le cadre des relations d’amitié et de coopération unissant les deux pays.

Le ministère de l’Intérieur a précisé mardi dans un communiqué que M. Laftit a reçu la délégation centrafricaine, notant que cette rencontre a été l’occasion d’échanger les points de vue sur nombre de questions relevant des compétences des deux ministères, ainsi que sur les perspectives de coopération à même de permettre à la République centrafricaine de tirer profit de l’expertise marocaine dans les domaines y afférents.

A cette occasion, le ministre centrafricain a exprimé sa gratitude et ses vifs remerciements à SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et au gouvernement marocain, rapporte le communiqué.

LR/MAP