Un magazine serbe souligne la résilience, la force et la sagesse du Maroc face au séisme

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le magazine serbe “Diplomacy & Commerce” a souligné la résilience, la force et la sagesse du Maroc face aux effets du séisme, qui a frappé Al Haouz et plusieurs autres provinces du Maroc.

“Grâce à la vision et à l’action de son Souverain, à la solidarité et à la générosité sans faille de son peuple, le Maroc fait preuve de la résilience qui le caractérise et qui lui permet d’affronter les épreuves et les défis avec force, sagesse et détermination”, écrit la publication mensuelle sous le titre “Le Maroc rebondit après le tremblement de terre d’Al Haouz”.

Dans sa version électronique, le magazine met en lumière la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI entoure les victimes du séisme d’Al-Haouz et revient en détail sur la succession de mesures ordonnées par SM le Roi visant à mobiliser tous les moyens, avec la célérité et l’efficacité nécessaires, pour venir en aide aux familles et citoyens sinistrés et notamment pour déployer dans les plus brefs délais les mesures de réhabilitation et de reconstruction, dans les localités touchées par cette catastrophe naturelle d’une ampleur sans précédent.

“Après s’être rendu au chevet des blessés, SM le Roi Mohammed VI a réitéré Son empathie envers Son peuple en présidant, le 14 septembre au Palais Royal de Rabat, une réunion de travail consacrée à l’activation du programme d’urgence pour le relogement des sinistrés et la prise en charge des catégories les plus affectées par le séisme” d’Al Haouz, relève “Diplomacy & Commerce”.

De l’avis de Nikola Gudelj, auteur de l’article, le Maroc est un “pays unique, qui a émerveillé et inspiré le monde par la voix unie de son peuple lors de la Coupe du monde de l’année dernière”.

“De la même manière, les tragédies subies par le Royaume ne sauraient diviser le peuple marocain, définition même de la solidarité”, conclut la publication.

LR/MAP