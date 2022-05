Toyota affiche un bénéfice record de 36% en 2021

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le constructeur automobile japonais Toyota Motor Corp a annoncé mercredi que son bénéfice d’exploitation avait augmenté de 36,3 % pour atteindre 3 000 milliards de yens (23 milliards de dollars) au cours du dernier exercice, le plus haut niveau jamais atteint par une entreprise japonaise.

Le premier constructeur automobile mondial en volume a enregistré un bénéfice net record de 2,85 trillions de yens au cours de l’exercice clos le 31 mars, soit une hausse de 26,9 % par rapport à l’année précédente, les facteurs positifs ayant compensé l’impact des perturbations de la production dues à la crise mondiale des puces électroniques et aux contraintes de la chaîne d’approvisionnement.

Les ventes ont augmenté de 15,3 % pour atteindre le chiffre record de 31 380 milliards de yens, grâce à une activité soutenue sur des marchés comme les États-Unis et l’Asie.

Selon Sumitomo Mitsui DS Asset Management Co., le dernier bénéfice d’exploitation du géant de l’automobile a été le plus élevé jamais enregistré pour une entreprise japonaise.

Il a dépassé le précédent sommet de 2,85 trillions de yens, également marqué par Toyota au cours de l’exercice 2015 selon les normes comptables américaines.

“Nous pensons que c’est le résultat de 13 années d’efforts (depuis la crise financière mondiale de 2008) pour améliorer notre structure commerciale”, a déclaré Kenta Kon, directeur financier de Toyota, lors d’une conférence de presse.

Le chiffre d’affaires de l’entreprise a en outre été stimulé par la dépréciation du yen par rapport au dollar américain.

Pour l’exercice en cours jusqu’en mars prochain, Toyota a déclaré s’attendre à une baisse de 20,7 % de son bénéfice net par rapport à l’année précédente, pour atteindre 2 260 milliards de yens, et à une baisse de 19,9 % de son bénéfice d’exploitation, pour atteindre 2 400 milliards de yens.

Toyota vise à vendre 10,70 millions de véhicules dans le monde au cours de l’exercice 2022, contre 10,38 millions un an plus tôt, y compris les véhicules vendus par ses filiales – le fabricant de mini-véhicules Daihatsu Motor Co. et Hino Motors Ltd.