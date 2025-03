Tibu Africa organise la 3ᵉ édition du Sommet de l’éducation par le Sport en Afrique

Partager Facebook

L’ONG Tibu Africa a annoncé, lundi, la tenue de la 3ᵉ édition du Sommet de l’éducation par le Sport en Afrique, du 3 au 6 avril prochain à Casablanca, sous l’égide du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports et sous le patronage de l’Organisation des Nations unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) et de l’Association internationale pour le Sport pour Tous TAFISA.

Ce sommet biannuel, qui réunira plus de 5.000 participants et 100 experts internationaux, se positionne comme une plateforme d’échanges et d’actions concrètes visant à démontrer le rôle stratégique du sport dans le développement durable et l’inclusion sociale, indique un communiqué conjoint.

Placée sous le thème “Conduire un changement systémique avec les experts et les acteurs du développement par le sport”, cette édition proposera une programmation riche et immersive, alliant conférences et plénière officielle avec des décideurs du secteur, ateliers de formation pour les acteurs de l’écosystème

Elle mettra également en lumière des initiatives inspirantes à travers la Foire de l’Innovation sociale par le sport, qui valorisera des projets à fort impact, ajoute la même source, notant que le sport étant un levier majeur de transformation sociale, les partenaires de ce Sommet unissent leurs efforts pour rassembler les acteurs institutionnels, ainsi que les partenaires économiques et associatifs, en vue de favoriser la création d’un écosystème inclusif et durable.

À travers leurs initiatives, ils promeuvent le sport comme un pilier de l’éducation, d’insertion professionnelle et de cohésion sociale, offrant aux jeunes des opportunités concrètes pour construire leur avenir.

“Le Sommet de l’éducation par le Sport en Afrique agit comme un véritable catalyseur de transformation sociale. À travers cette édition, nous voulons impulser des dynamiques concrètes qui renforceront l’accès à l’éducation, à l’emploi et à l’inclusion par le sport. En rassemblant des experts, des acteurs de terrain et des décideurs, nous créons une synergie capable de générer un impact durable sur les générations futures et d’inspirer des politiques publiques et des initiatives à fort potentiel en Afrique et au-delà”, a souligné Mohamed Amine Zariat, président de Tibu Africa et Ashoka Fellow, cité par le communiqué.

Pour sa part, Eric Falt, directeur du bureau régional de l’UNESCO pour le Maghreb a affirmé que le sport ne se limite pas à la compétition ou à la performance. Selon lui, c’est également un moteur d’émancipation et de transformation sociale.

“Ce Sommet nous rappelle que le sport, lorsqu’il est intégré aux politiques éducatives et sociales, devient un levier puissant pour réduire les inégalités et ouvrir de nouvelles perspectives aux jeunes générations”, poursuit-il.

La plénière officielle du 3 avril marquera le coup d’envoi du Sommet avec des échanges stratégiques réunissant experts, décideurs et acteurs de terrain autour de modèles innovants favorisant l’éducation et l’inclusion sociale par le sport. Cette journée sera également l’occasion d’annoncer de nouvelles collaborations et de poser les bases d’actions structurantes pour renforcer l’écosystème du sport en Afrique.

Des ateliers clés viendront enrichir les réflexions, notamment sur la participation des filles dans le sport, l’impact des métiers du sport sur le progrès social et économique, ou encore la digitalisation comme un vecteur de transformation. Course solidaire #Run4Peace clôturera l’événement en illustrant la capacité du sport à fédérer autour de valeurs de paix et d’inclusion.

En plaçant le sport au cœur des politiques éducatives et sociales, cette rencontre vise à traduire les idées en actions concrètes pour renforcer l’éducation, l’insertion professionnelle et l’innovation sociale par le sport, contribuant ainsi à un développement inclusif et durable. Un pas de plus vers un écosystème sportif porteur d’opportunités et d’impact pour les générations futures.

LR/MAP