FAR | Mohammed Berrid, effectue une visite de travail en Arabie Saoudite

Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le Général de Corps d’Armée, Mohammed Berrid, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, effectue du 16 au 21 mars une visite de travail dans le Royaume d’Arabie Saoudite.

Lors de cette visite, l’Inspecteur Général des FAR a tenu une réunion avec le Général de Corps d’Armée Fayyad Ben Hamad Al-Ruwaili, Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Saoudiennes, durant laquelle ils ont abordé divers aspects de la coopération militaire bilatérale, sous la sage conduite des dirigeants des deux pays, que Dieu Les préserve, indique un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR.

À cette occasion, les deux responsables se sont félicités de l’excellence des relations d’amitié et de coopération entre les Forces Armées des Royaumes d’Arabie Saoudite et du Maroc, ainsi que du bilan positif réalisé grâce à leur coopération bilatérale fructueuse.

Par ailleurs, l’Inspecteur Général des FAR a visité le siège de la Coalition militaire islamique contre le terrorisme, où il a été informé des missions et des modes de coordination et de collaboration entre l’ensemble de ses membres en matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme visant à renforcer la sécurité et la stabilité dans la région.

La visite en Arabie saoudite du Général de Corps d’Armée, Mohammed Berrid, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, et sa réunion avec le Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Saoudiennes s’inscrivent dans le cadre du renforcement des relations d’amitié et de coopération entre les Forces Armées Royales et leurs homologues saoudiennes, en vue de consolider la coopération militaire bilatérale et d’examiner les moyens à même d’approfondir cette coopération pour couvrir les domaines et les questions d’intérêt communs, conclut le communiqué.

