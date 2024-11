Sommet arabo-islamique | SM le Roi place la cause palestinienne au rang des constantes de la politique étrangère du Royaume

SM le Roi Mohammed VI place la cause palestinienne au rang des constantes de la politique étrangère du Royaume, a affirmé le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, lors du Sommet extraordinaire arabo-islamique, lundi à Riyad.

M. Akhannouch, qui représente Sa Majesté le Roi à ce Sommet, a rappelé que le Souverain avait consacré une large place à la question palestinienne dans Son discours à l’occasion du 25ème anniversaire de la fête du Trône, en réaffirmant Son engagement à “continuer à appuyer les initiatives constructives visant à trouver des solutions pratiques pour la conclusion d’un cessez-le-feu concret et durable et le redressement de la situation humanitaire”.

Le Souverain avait affirmé que “l’aggravation de la situation dans la région exige de sortir de la logique de gestion de crise en faveur de la recherche d’une solution définitive à ce conflit”, notant que “si parvenir à la cessation des hostilités à Gaza est une priorité urgente, ceci doit se faire en parallèle avec l’ouverture d’un horizon politique susceptible d’instaurer une paix juste et durable dans la région”.

Le Chef du gouvernement a aussi rappelé que Sa Majesté le Roi avait relevé que “le recours aux négociations pour ressusciter le processus de paix entre les parties palestinienne et israélienne impose de barrer la route aux extrémistes de tous bords”. Le Souverain a, en outre, indiqué que “la sécurité et la stabilité ne seront totalement insaturées dans la région que si cette dynamique est inscrite dans le cadre de la Solution à deux Etats, aux termes de laquelle Gaza est partie intégrante des territoires de l’Etat palestinien indépendant, avec Al-Qods Oriental comme capitale”.

Partant de Son devoir politique et humanitaire en tant que Président du Comité Al-Qods, le Souverain a “donné Ses Instructions éclairées à l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al-Qods, pour acheminer des aides humanitaires et médicales urgentes à nos frères Palestiniens dans la bande de Gaza, en Cisjordanie et à Al Qods Acharif. Ces aides ont été envoyées à travers un itinéraire terrestre inédit”, a-t-il encore rappelé.

M. Akhannouch a, à cet égard, souligné qu’une paix réelle dans la région du Proche-Orient doit garantir aux Palestiniens leurs droits légitimes, dans le cadre de la solution à deux Etats, ajoutant que le Maroc condamne la décision de mettre fin aux activités de l’UNRWA, qu’il considère comme une menace directe à l’existence du peuple palestinien.

Il a estimé que l’élargissement par Israël de la spirale de violence militaire au Liban est “une preuve claire du fait que l’ensemble de la région se dirige vers une phase délicate aux conséquences imprévisibles”. “Ceci nous pousse à nous interroger sur les véritables raisons de cette escalade et sur le bénéficiaire de cette situation tragique, sachant que les efforts sont toujours déployés à plus d’un niveau pour faire cesser la guerre en cours à Gaza depuis plus d’une année”, a-t-il fait observer.

Le Royaume, a dit M. Akhannouch, se joint au reste des pays arabes et islamiques pour exprimer sa solidarité avec le Liban afin de préserver sa souveraineté sur l’ensemble de ses territoires et de soutenir ses institutions constitutionnelles, de sorte à consolider l’unité nationale et maintenir la sécurité et la stabilité de ce pays.

Le Chef du gouvernement est accompagné lors de ce Sommet, qui se tient à l’invitation de l’Arabie Saoudite, du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.

La délégation marocaine comprend notamment l’ambassadeur du Maroc en Égypte et son représentant permanent auprès de la Ligue des États arabes, Mohamed Ait Ouali, l’ambassadeur du Royaume en Arabie Saoudite et représentant permanent du Maroc auprès de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), Mustapha Mansouri, ainsi que des cadres diplomates du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

LR/MAP