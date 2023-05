SM le Roi accorde une importance particulière à la jeunesse marocaine et africaine (Bensaid)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

SM le Roi Mohammed VI accorde une importance particulière aux questions de la jeunesse au Maroc et en Afrique, a affirmé vendredi à Addis-Abeba le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohammed Mehdi Bensaid.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de la réunion ministérielle du Comité Technique Spécialisé (CTS) Jeunesse, Culture et des Sports de l’Union africaine (UA), M. Bensaid a souligné que le Souverain n’a de cesse d’inciter le gouvernement marocain et les instances de l’UA à donner plus de place aux questions de la jeunesse.

La réunion ministérielle a été l’occasion d’échanger les points de vue autour de la question de la jeunesse en Afrique, ainsi que sur le rôle de la culture et en particulier l’industrie culturelle, a indiqué le ministre.

La réunion a félicité le Maroc pour avoir accueilli le siège de l’Union panafricaine de la jeunesse, s’est-il réjoui, notant que le Royaume joue un rôle pionnier pour rassembler cette union composée des Présidents de Conseils consultatifs de la jeunesse, qui sont des institutions constitutionnelles dans les Etats africains.

Lors de la réunion, les ministres de la Jeunesse, de la Culture et des Sports de l’Union africaine ont également recommandé le renouvellement des relations entre l’Union panafricaine de la jeunesse et la Commission de l’Union africaine, à travers un protocole d’accord.

Intervenant lors de cette réunion, M. Bensaid a souligné que cette recommandation est à même de consolider la vision du Royaume sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI sur les questions de la jeunesse, renforcer la présence de la jeunesse africaine au niveau international et développer leurs expertises.

L’Union panafricaine de la jeunesse est une organisation panafricaine qui a été relancée par le Maroc conformément à la Vision de SM le Roi Mohammed VI, visant à investir dans la jeunesse africaine, étant donné que le continent africain abrite environ 600 millions de jeunes.

LR/MAP