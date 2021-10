Salé | La réforme de l’école au menu d’une visite de terrain de Benmoussa

Partager Facebook

Les moyens de donner un nouveau souffle à la réforme de l’école et de répondre aux problématiques de déperdition et d’utilisation des nouvelles technologies ont été au centre d’une visite, mercredi, du ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, dans quatre établissements scolaires de la préfecture de Salé.

Au cours de cette visite, le ministre a échangé avec les cadres pédagogiques et administratifs autour de diverses questions liées au système éducatif, aux efforts à fournir pour la réforme de l’école publique et aux acquis réalisés en la matière.

Ce déplacement a concerné l’école communautaire Ennasr dans la commune de Shoul, le lycée qualifiant Hassan II dans l’arrondissement de H’ssaine, le lycée collégial Abdelaziz Amine dans la commune de Laâyayda et l’école primaire El Menzeh 2 dans la commune de Bouknadel.

L’accent a été en effet mis sur l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication dans les salles de classe, l’apprentissage des langues étrangères, l’impact de l’encombrement des classes sur le rendement scolaire des élèves, ou encore la lutte contre le décrochage scolaire particulièrement en milieu rural.

Dans une déclaration à la presse, M. Benmoussa a indiqué que cette visite intervient à l’occasion de la rentrée scolaire 2021-2022, dans une optique d’observation, d’écoute, de partage et de communication avec les différents acteurs du secteur de l’éducation.

Les atouts et les points à améliorer ont été mis en évidence à cette occasion, compte tenu de la dimension territoriale, de l’évolution spatiale et des spécificités de la population, a précisé le responsable gouvernemental, saluant à cet égard les efforts déployés par les enseignants et cadres administratifs pour le redéploiement de l’école publique marocaine.

“Les visites de terrain constituent un élément indispensable pour la mise en œuvre effective des dispositions de la loi-cadre 51.17 relative au système d’éducation de formation et de recherche scientifique, le succès de la réforme du système éducatif et l’amélioration de la qualité de l’enseignement”, a-t-il poursuivi.

Pour sa part, le directeur provincial de l’éducation nationale, du préscolaire et des sports à Salé, Said Hayane, a relevé que cette visite de terrain revêt une importance particulière pour les établissements d’enseignement primaire et secondaire de la préfecture de Salé, se trouvant dans le périmètre urbain, rural et semi-urbain.

L’objectif, a-t-il dit, n’est autre que de garantir un enseignement de qualité pour toutes les tranches de la société, dans le droit fil des recommandations du rapport de la commission spéciale sur le modèle de développement.

Ont pris part à cette visite le gouverneur de la préfecture de Salé, des responsables du ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports ainsi que des responsables locaux et régionaux.

