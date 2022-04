Sahara | La position de l’Espagne, un pas concret en faveur de la stabilité régionale

Partager Facebook

La nouvelle position de l’Espagne au sujet de la question du Sahara marocain constitue un “pas concret” au service du renforcement de la paix et de la stabilité régionale, écrit le journal mexicain El Universal.

Dans un article intitulé “l’Espagne et le Sahara: Remodelage des alliances stratégiques en Europe”, le quotidien souligne qu’en apportant son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie comme solution réaliste et crédible au conflit artificiel autour du Sahara, Madrid entreprend un pas concret et substantiel en faveur de la consolidation de la paix et de la stabilité dans son environnement immédiat.

L’auteur de l’article, Andrés ordonez relève que cette nouvelle position confirme encore une fois la menace que représente le +polisario+ pour la région et renseigne par la même sur le déclin irréversible de l’Algérie, principal soutien des séparatistes, au moment où le rôle diplomatique et stratégique du Maroc dans le monde ne cesse de se renforcer.

Le journaliste explique, à ce propos, que la position espagnole procède d’une conviction inébranlable selon laquelle la solution d’autonomie demeure la seule garantie pour le développement et la stabilité de la région. Il s’agit aussi d’un signe annonciateur d’une recomposition des alliances stratégiques en Europe dans un contexte mondial complexe, ajoute-t-il.

Par sa nouvelle position, l’Espagne confirme que l’initiative d’autonomie est une solution pragmatique réalisable pour clore un dossier à risque aussi bien pour la sécurité de l’Europe et que celle de l’Otan, indique le quotidien, mettant en avant un changement de position qui reflète l’engagement de Madrid envers l’Union européenne (UE) et l’alliance atlantique ainsi que l’importance de l’axe Maroc-Espagne.

Le journal relève, par ailleurs, que le conflit en Ukraine et ses répercussions potentielles exigent de l’UE d’œuvrer en faveur de la sécurité et la stabilité du continent, notant que les pays de ce groupement, y compris l’Espagne s’emploient à renforcer leurs relations stratégiques et politiques avec leur entourage régional.

Mettant en exergue l’importance que revêt le Royaume vis-à-vis de l’Europe, eu égard à son positionnement stratégique et son rôle central dans la lutte contre l’immigration irrégulière et le terrorisme, le journaliste estime, en conclusion, que la stabilité et la sécurité du Maroc et de l’Europe sont intrinsèquement liées.

LR/MAP