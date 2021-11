Sahara | Face aux agressions et provocations depuis la décision américaine, SM le Roi donne un discours ferme et serein

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Face aux agressions et provocations de l’Algérie et du polisario depuis la décision américaine de reconnaitre la souveraineté du Maroc sur son Sahara, SM le Roi a donné, à l’occasion de l’anniversaire de la Marche Verte, un discours ferme et serein qui réitère que la marocanité du Sahara est indiscutable, a souligné la presse argentine.

“Dans un contexte préoccupant dû aux hostilités continues et injustifiées de l’Algérie, la voix calme de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans le discours traditionnel de la Marche Verte, a transmis au peuple marocain et à la communauté internationale la ferme résolution du Royaume à défendre la souveraineté du Maroc sur son Sahara, à toute épreuve et contre tout ennemi”, écrit Alternative press Agency.

Selon l’agence de presse, cette année, “la célébration revêt un intérêt particulier en raison des agressions que le Royaume subit depuis la décision américaine de reconnaître la souveraineté totale du Maroc sur son Sahara, faisant ainsi un grand pas vers la résolution d’un conflit artificiel et un vestige de la guerre froide qui remonte à la fin de la période coloniale”.

L’auteur de la chronique, Adalberto Agozino fait observer que “pour le Maroc, son Sahara n’est pas à négocier. Aujourd’hui comme dans le passé, la Marocanité du Sahara ne sera jamais à l’ordre du jour d’une quelconque tractation”, comme affirmé par le Souverain.

Tout en faisant preuve de fermeté, SM le Roi a réitéré “l’engagement en faveur de la recherche d’une solution pacifique, pour le maintien du cessez-le-feu et de la poursuite de la coordination et de la coopération avec la Minurso, dans la stricte limite des attributions qui lui sont assignées”, a-t-il relevé.

L’expert argentin s’est arrêté par ailleurs sur le “message clair et fort” adressé par le Souverain à la communauté internationale : “à ceux qui affichent des positions floues ou ambivalentes, Nous déclarons que le Maroc n’engagera avec eux aucune démarche d’ordre économique ou commercial qui exclurait le Sahara marocain”.

L’agence de presse argentine note que ce discours appelle chez les partenaires, notamment l’Union européenne et l’Espagne, premier investisseur dans le Royaume, “le respect de la souveraineté marocaine sur son Sahara et de mettre fin aux ambiguïtés et aux flirts avec les séparatistes du front polisario et ses mentors algériens”.

De son côté, El Desafio semanario indique qu’il s’agissait d’”un moment très spécial pour le Maroc. De l’autre côté de la frontière, un gouvernement inapte à résoudre sa crise économique et à faire face à la grogne sociale et aux manifestations, a décidé de créer un climat de guerre pour tenter d’unifier le peuple sous de faux drapeaux et de dissimuler ses conflits internes”.

“Malgré les menaces va-t-en-guerre de l’Algérie et de ses protégés du polisario, SM le Roi Mohammed VI affirme clairement que la marocanité du Sahara est, incontestablement, une réalité immuable au regard de l’histoire et de la légalité internationale”, écrit pour sa part Eltribunotucuman.

Le site d’information électronique note que Sa Majesté le Roi déploie ainsi une diplomatie dynamique, active et permanente, toujours prête à prioriser le dialogue pour la solution définitive du différend artificiel autour du Sahara marocain.

Las24horas, qui est également revenu sur la teneur du discours royal, dont le média a publié le texte intégral, a fait savoir que des poètes et écrivains argentins se sont joints à la célébration par le peuple marocain du 46ème anniversaire de la Marche verte, lors d’une cérémonie organisée à Buenos Aires par l’ambassade du Maroc.

La réception a été l’occasion de mettre en avant le triomphe de la culture de la paix qu’incarne la Marche verte, de donner lecture à des poèmes et de remettre des prix aux participants, a précisé la même source.

LR/MAP