Roberta Metsola réélue présidente du Parlement européen

La présidente sortante du Parlement européen (PE), Roberta Metsola, du Parti populaire européen (PPE, droite pro-européenne), a été plébiscitée mardi pour être reconduite à la tête de l’institution pour un nouveau mandat de deux ans et demi.

La Maltaise s’est adjugée 562 des 623 votes valablement exprimés, alors que sa seule rivale, l’ex-ministre espagnole Irene Montero, du groupe d’extrême gauche La Gauche, n’a obtenu que 61 voix, lors de la session constitutive de la dixième législature de l’hémicycle européen, qui s’est ouverte mardi à Strasbourg.

“Ensemble, nous devons défendre la politique de l’espoir, le rêve qu’est l’Europe. Je veux que les gens retrouvent un sentiment de confiance et d’enthousiasme pour notre projet”, a dit Mme Metsola devant les eurodéputés après son élection, exprimant son intention d’œuvrer pour “rendre notre espace partagé plus sûr, plus juste et plus égalitaire”.

“Notre Europe est une Europe pour tous”, a-t-elle lancé, faisant part de sa conviction qu’ensemble, les Européens sont “plus forts”.

Née à Malte en 1979, Roberta Metsola est députée européenne depuis 2013. Elle a été élue première vice-présidente en novembre 2020 et a été présidente par intérim du PE après le décès du président Sassoli le 11 janvier 2022.

Le 18 janvier 2022, elle a été élue présidente pour la seconde moitié de la 9e législature. Metsola est la troisième femme présidente de l’hémicycle européen après Simone Veil (1979-1982) et Nicole Fontaine (1999-2002).

Le PPE est arrivé premier lors des élections européennes de juin dernier en remportant 188 sièges, suivi du S&D (136 sièges). Leurs alliés de Renew Europe ont obtenu 77 sièges, arrivant derrière les formations d’extrême droite regroupées notamment dans les groupes “Patriots for Europe” (84 sièges) et ECR (78 sièges).

