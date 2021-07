“Rethinking the Sahara Dispute”, un ouvrage qui replace le Sahara Marocain dans son contexte géopolitique

L’ouvrage collectif en anglais intitulé “Rethinking the Sahara Dispute : History and Contemporary Perspectives” replace le Sahara marocain dans son contexte géopolitique, a souligné l’universitaire burkinabé et directeur de Recherches en Littérature africaine à l’Institut des Sciences des Sociétés (INSS), Pr. Alain Joseph Sissao, qui a contribué à la réalisation de cet ouvrage interdisciplinaire.

“Cette publication collective replace le Sahara marocain dans son contexte géopolitique avec un accent particulier sur la situation actuelle de la région, marquée par une intégration diplomatique, un développement économique accéléré et des projets majeurs d’infrastructures”, a indiqué M. Sissao dans une déclaration à la MAP.

A cet égard, ce chercheur spécialiste de l’Afrique a expliqué que sa contribution à cet ouvrage, réalisé à l’initiative de la Coalition pour l’Autonomie du Sahara (AUSACO) à l’occasion de la Fête du Trône, aborde la profondeur historique du Sahara marocain en tant que carrefour stratégique en Afrique du Nord en s’arrêtant sur la période de la pré-colonisation espagnole et le processus de développement de la région initié par le Maroc depuis 1975.

“Les efforts de développement déployés par le Royaume dans cette région n’est pas le fruit du hasard mais trouvent leurs racines dans les liens historiques liant le Sahara marocain et le Trône”, a-t-il relevé, ajoutant que son article vise à démontrer cette profondeur historique tout en se penchant sur les évolutions contemporaines de la question du Sahara marocain.

Il a indiqué que son article évoque également “la longue tradition d’ouverture du Sahara marocain sur son environnement sahélo-saharien et méditerranéen (…) ainsi que l’ancrage du Maroc en Afrique de l’Ouest à travers la route du sel et des épices et la confrérie Tidjaniya”.

“Cet article s’adresse aux intellectuels africains notamment les enseignants et les chercheurs, mais aussi le large public africain qui ignore les liens séculaires liant le Royaume du Maroc et l’Afrique Subsaharienne”, a conclu l’universitaire Burkinabais.

Selon sa fiche de présentation, l’ouvrage “Rethinking the Sahara Dispute: History and Contemporary Perspectives” propose une approche nouvelle et prospective du conflit régional du Sahara à travers onze chapitres thématiques.

Il procède d’une approche intégrée et multidimensionnelle qui, pour la première fois, concilie les points de vue d’historiens, de sociologues, de géopoliticiens, de diplomates, de responsables de la sécurité et d’experts en études stratégiques, chacun apportant son point de vue pour analyser de manière holistique les ramifications du différend régional et son impact sur les espaces euro-méditerranéen, atlantique et sahélien.

Cet ouvrage, dirigé par l’écrivain français Jérôme Besnard et réalisé à l’initiative de la Coalition pour l’autonomie du Sahara (AUSACO), apporte une réponse dépassionnée et sereine à la propagande alimentée par l’Algérie et le “polisario” sur le différend régional autour du Sahara marocain. Il est le premier d’une série d’ouvrages sur la question du Sahara marocain intitulée AUSACO Book Series.

LR/MAP