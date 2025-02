Rachid Talbi Alami prononce un discours devant la Chambre des députés du Mexique

Partager Facebook

La Chambre des députés du Mexique a réservé mardi une séance plénière pour accueillir le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, qui a prononcé, à cette occasion, un discours devant les membres de la chambre basse du Congrès mexicain.

Lors de son allocution, M. Talbi Alami a souligné que bien que le Mexique et le Maroc se situent sur deux continents éloignés, les deux pays partagent les mêmes valeurs, les mêmes préoccupations et se mobilisent pour faire face aux mêmes défis.

Il a cité, entre autres, les enjeux liés à la migration irrégulière, au changement climatique, au terrorisme et au crime organisé, autant de défis pour lesquels les deux pays mobilisent, a-t-il souligné, d’importantes ressources financières, logistiques et humaines pour “préserver notre sécurité et celle de l’ensemble de la communauté internationale”.

M. Talbi Alami, qui conduit une délégation de présidents de groupes parlementaires et d’un groupement au sein du parlement, pour une visite de deux jours dans ce pays d’Amérique latine, a en outre estimé que Rabat et Mexico devront continuer à œuvrer ensemble en faveur de relations internationales “justes, fondées sur le respect du droit international, le règlement pacifique des conflits et la consolidation de la paix et de la sécurité, notamment à travers le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États”.

Tout en se félicitant d’une “amitié forgée sur la base d’une profondeur culturelle et des valeurs communes, imprégnée d’une forte dimension symbolique, humaine et durable”, M. Talbi Alami a fait part de la ferme volonté du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, de renforcer ses relations avec le Mexique pour asseoir un “partenariat diversifié, multidimensionnel et durable”.

“Soyez certains qu’en Afrique, un continent aux ressources et aux potentiels prometteurs, et dans la région méditerranéenne, qui occupe une position privilégiée entre l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient, vous trouverez un pays ami où l’Orient et l’Occident se rencontrent, et où le Sud se termine et le Nord commence”, a-t-il indiqué lors de cette session tenue en présence de l’ambassadeur du Maroc au Mexique, Abdelfattah Lebbar.

Rappelant l’ancrage historique et le positionnement géostratégique du Maroc, le président de la Chambre des représentants a souligné qu’à la faveur de la Vision sage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc s’est imposé comme un modèle de démocratie enracinée et de développement socio-économique soutenu.

“Il convient de souligner que la position maritime stratégique de nos deux pays vient renforcer la solidité de nos relations, en leur ouvrant de vastes perspectives et en faisant de nos nations des bases d’échange et des points de liaison entre les principales économies mondiales et entre deux continents prometteurs”, a-t-il dit, appelant de ses vœux à “faire des mers un canal de communication, de commerce et de libre circulation des marchandises, compte tenu de la riche tradition maritime que nous partageons”.

Et de conclure en insistant sur l’importance de “tirer parti de tous ces facteurs pour relever les défis communs, renforcer notre coopération et hisser nos relations politiques au niveau auquel aspirent nos deux peuples”.

La délégation parlementaire conduite par M. Talbi Alami est composée de Mohamed Chaouki, président du groupe du Rassemblement national des indépendants, Ahmed Touizi, président du groupe Authenticité et modernité, Rachid Hamouni, président du groupement du Progrès et du socialisme, et Abdellah Bouanou, président du groupement Justice et développement.

