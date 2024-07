Rabat | Les FAR organisent le 1er Festival International de la Musique Militaire

Partager Facebook

Les Forces Armées Royales (FAR) ont inauguré en grande pompe, vendredi soir à Rabat, le 1er Festival International de la Musique Militaire, à l’occasion de la commémoration du 25ème Anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.

Une foule nombreuse est venue à la Place Al Barid à Rabat apprécier les prestations de 7 musiques nationales relevant des différentes composantes des Forces Armées Royales, de la Garde Royale, de la Gendarmerie Royale, de la Direction Générale de la Sûreté Nationale et des Forces Auxiliaires, ainsi que des musiques militaires étrangères de 6 pays, à savoir l’Arabie Saoudite, la Côte d’Ivoire, les Emirats Arabes Unis, l’Espagne, les Etats-Unis d’Amérique et le Sénégal.

Le bal s’est ouvert par la prestation de la Garde Royale qui a enchanté le public avec un répertoire musical diversifié et captivant, jouant des morceaux mêlant tradition et modernité.

Les autres formations ont ensuite pris le relais, chacune apportant sa propre touche à l’événement. Le Régiment d’infanterie “Immémorial del Rey n°1” d’Espagne a impressionné par sa précision et sa discipline, tandis que la formation musicale des Forces Royales Air a charmé l’audience avec un mélange harmonieux de compositions internationales et marocaines, illustrant la richesse culturelle du Royaume.

A leur tour, les formations musicales de l’Arabie Saoudite, de la Côte d’Ivoire, et des Forces Auxiliaires Zone Nord ont signé des interprétations vibrantes et captivantes.

Par la suite, la formation musicale de l’État-Major des FAR a démontré avec son impeccable performance, son rôle précurseur dans la formation des autres ensembles militaires.

Les autres formations des pays invités ont contribué à la diversité du festival avec des prestations remarquables, à l’image des formations musicales des Émirats Arabes, du Sénégal et de la 23ème Fanfare de la Garde nationale de l’État de l’Utah (Etats-Unis).

La Gendarmerie Royale, forte de son Institut de musique créé en 1985, a exécuté une performance marquée par l’expérience et le talent, suivie de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, qui a partagé avec le public présent son riche patrimoine musical.

Enfin, la Compagnie musicale de la Marine Royale, l’une des formations les plus emblématiques du Maroc, a clôturé la soirée avec une performance éclatante.

Cette cérémonie a été marquée par la présence du Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, du Général de Corps d’Armée, Commandant la Gendarmerie Royale, et du Wali de la Région Rabat-Salé-Kénitra, ainsi que d’autres personnalités civiles et militaires.

Le Festival se poursuivra samedi par des spectacles qui se dérouleront simultanément à Rabat à Mahaj Riad, Salé à Bab El Mrissa et Témara à la Plage Harhoura.

Il culminera le 30 juillet avec un concert de clôture, à la Place El Mechouar à Tétouan, qui sera précédé, le 29 juillet à la corniche M’diq, par des prestations musicales. Les Musiques Militaires présenteront les différents spectacles du Festival à partir de 21h00.

Le Festival International de la Musique Militaire est une première permettant de mettre en lumière la richesse et la diversité des traditions musicales militaires des pays participants.

LR/MAP