Rabat | Accord-cadre de coopération entre la FRMVB et l’IVA

La Fédération royale marocaine de volley-ball et la Fédération israélienne de cette discipline (IVA) ont signé, mardi à Rabat, un accord-cadre de partenariat visant, notamment, à consolider la coopération sportive et l’échange d’expériences en matière d’encadrement et de formation.

Cet accord prévoit, notamment, l’organisation de tournois et de matches amicaux au niveau des différentes catégories des clubs (professionnels et amateurs) et d’un match annuel au niveau des sélections (masculines et féminines), l’échange de missions sportives, la participation aux compétitions sportives et festivals traditionnels et le renforcement de la formation par l’organisation de séminaires pour entraîneurs et experts.

Il porte, également, sur l’organisation de stages de préparation, de visites d’enfants et de jeunes et d’une rencontre annuelle entre les responsables de la mise en œuvre de l’accord et les dirigeants des deux fédérations, en plus de l’échange en matières d’infrastructures, d’arbitrage et d’encadrement.

Dans une déclaration à M24, la chaîne de l’information en continu de la MAP, le secrétaire général du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et du Sport, Youssef Belqasmi a indiqué que cet accord s’inscrit dans les choix stratégiques du Maroc et va dans les sens de la volonté de bâtir un avenir sur la base de la coopération multidimensionnelle.

Le sport, facteur d’intégration sociale et de cohabitation, constitue un volet important dans ce sens, a-t-il souligné, ajoutant que cet accord vise la mise en valeur du sport, notamment le volley-ball.

Pour sa part, la présidente de la FRMVB, Bouchra Hajij a indiqué que cet accord s’inscrit dans les orientations générales du Royaume et vise à mettre en place un cadre de partenariat basé sur l’échange d’expériences et d’expertises et l’action commune en matière de formation et d’encadrement.

De son côté, le président de l’IVA, Asher Kaso a indiqué que cet accord s’inscrit dans la consolidation des relations humaines, sportives et culturelles et permettra de rehausser le niveau de cette discipline.

Cet accord a été signé en présence du président de la Confédération européenne de volley-ball, Aleksandar Boričić.

LR/MAP