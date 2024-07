«Qlab 6/9» | Une avant-première qui a fait sensation à Casablanca

Partager Facebook

QLAB 6/9, réalisé par Mohamed Ali Laaouini, produit par Driss Chahtane et comptant un «casting» exceptionnel, a été projeté en avant-première mardi 23 juillet 2024 à Casablanca, en présence d’un parterre de célébrités du grand écran et de personnalités marocaines de divers horizons.

Deuxième long-métrage produit par Driss Chahtane, après le succès de son premier film «Al Ikhwane», «Qlab 6/9» met en vedette un ensemble d’acteurs marocains de renom. Il s’agit de Mohamed El Jam, Nezha Regragui, Abdelilah Ajil, Abderrahim Elmenyari, Mohamed Atir, Youssef Zaari, Safaa Habirkou, Fati Jamali, Issam Balalioui, entre autres grandes figures du cinéma marocain.

Du beau monde à la soirée de lancement du 2ème long-métrage de Driss Chahtane

La soirée de projection de «Qlab 6/9», a été précédée par des prises de paroles du Producteur ; de l’ensemble de l’équipe qui a travaillé d’arrache-pied et dans une bonne ambiance familiale, pour donner naissance à ce film 100% marocain de 1 heure 45 minutes ; de la maire de Casablanca Nabilla Rmili ; et du Secrétaire général du ministère de la Communication et Directeur par intérim du Centre Cinématographique Marocain, Abdelaziz Bouzdaini.

«Je voudrais à cette occasion, rendre hommage à toute l’équipe qui a permis à ce film de voir le jour, spécialement Mohamed El Jam, Nezha Regragui, Abdelilah Ajil, Safaa Hbirkou, Mohamed Atir, Abderrahim Elmenyari, et Fati Jamali», a affirmé Driss Chahtane. Et d’ajouter: «Mes remerciements vont également au jeune réalisateur Mohamed Ali Laaouini, à l’avenir prometteur».

Pour Driss, Chahtane, la production cinématographique nécessite à la fois de l’audace du fait qu’il s’agit d’une aventure incertaine, financièrement parlant, et du professionnalisme dans la mesure où il est primordial d’offrir les meilleures conditions de travail aux acteurs, précisant qu’il s’agit-là d’un ingrédient essentiel pour la réussite de n’importe quel film.

L’avant-première du film «Qlab 6/9» a été marquée par la présence du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

«Nous devons encourager les professionnels du septième art au niveau national. «Il est important de créer un équilibre entre la qualité et la quantité en matière de production cinématographique, tout en assurant la viabilité du cinéma marocain», a affirmé Mohamed Mehdi Bensaid.

Le ministre a ajouté qu’«il est essentiel de s’engager dans cette dynamique, notamment à travers la production de films 100% marocains». Pour conclure, Bensaid a réitéré l’importance de multiplier les programmes et actions en direction des jeunes, afin de les encourager davantage à aller au cinéma.

De son côté, le réalisateur de «Qlab 6/9» a souligné que le casting de ce long-métrage était de très haut niveau. «J’espère que le film sera bien accueilli par le public marocain», a dit Mohamed Ali Laaouini, qui en est à sa première expérience dans la réalisation d’un long-métrage.

Pour sa part, Nezha Regragui a mis en avant l’attention dont a fait preuve le producteur de «Qlab 6/9», Driss Chahtane, vis-à-vis des acteurs, ainsi que du staff technique qui a contribué à la sortie de ce film. Concernant la participation de son fils, Saad Lamjarred au film, N. Regragui a affirmé qu’il a interprété la chanson du générique du film.

«Je suis honorée d’être aux côtés de grands artistes marocains tels que Mohamed El Jam, Mohamed Atir, Nezha Regragui et Fati Jamali», a dit Abdelilah Ajil, ajoutant que «travailler avec de grands noms du cinéma est toujours une expérience enrichissante».

Une satire sociale bien conçue

Le scénario du film «Qlab 6/9» se concentre sur le personnage de Aabass, un homme riche et puissant aux intérêts divers. L’histoire explore de manière comique son autoritarisme et son manque d’empathie à travers ses interactions avec ses employés, sa famille et ses associés commerciaux.

Dès le début, Aabass est présenté comme un personnage exigeant et impitoyable, n’hésitant pas à licencier ceux qui ne répondent pas à ses normes strictes. Sa fille lui annonçant qu’elle voulait épouser le fils de son pire concurrent, il tombe en syncope et a besoin d’une greffe de cœur. La greffe faite, tout change dans sa vie et l’histoire se poursuit entre rires et messages subliminaux…

En parallèle, le récit met en lumière les disparités entre sa richesse et les difficultés des villageois, notamment à travers les préoccupations de Hadaoui, son cousin, concernant un puits nécessaire pour leur village.

Le scénario introduit également Narjiss, une femme travaillant chez Aabass, et explore les dilemmes émotionnels de deux jeunes personnages, Mayar et Mehdi, dont la relation est compliquée par les attentes familiales et les normes sociales.

L’histoire atteint son point culminant avec les moments intenses où la santé de Aabass est en danger, entraînant des décisions cruciales pour tous les personnages. Le scénario se termine sur une note émotionnelle forte, mêlant comédie, drame personnel et thèmes sociaux plus larges, tout en abordant des questions de pouvoir, de relations et de culture.

ML & SB

—————————–

Au micro du Reporter

Mohamed Mehdi Bensaid

Ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication

«Encourager tous les genres cinématographiques»

«Le film Qlab 6/9 est le fruit d’une production privée. Cela prouve qu’il est possible de donner naissance à des films marocains grâce à des fonds propres, dans le cadre d’un nouveau modèle économique.

Le plus important c’est que les productions cinématographiques marocaines puissent répondre aux attentes du public.

Il est essentiel d’encourager tous les genres cinématographiques, de la Comédie au fantastique en passant par le thriller, l’action, outre les productions destinées aux enfants».

———————–

Nabila Rmili,

Maire de Casablanca

«Faire rayonner le 7ème art marocain par tous les moyens»

«Assister à l’avant-première du film «Qlab 6/9» est une occasion pour moi de réaffirmer l’engagement de l’ensemble des membres du Conseil communal de Casablanca, en faveur du cinéma marocain.

Je considère qu’il faut tout mettre en œuvre pour faire rayonner le 7ème art marocain par tous les moyens. Je voudrais, à cette occasion, exprimer mon admiration à l’égard de nos acteurs qui font la fierté du Royaume.

———————-

Mohamed Ali Laaouini,

Réalisateur du long-métrage «Qlab 6/9»

«Qlab 6/9 a été pensé spécialement pour Mohamed El Jam»

«Le film Qlab 6/9 a été pensé spécialement pour Mohamed El Jam qu’on ne présente plus.

Mohamed El Jam est une véritable icône de l’art au Maroc, qui a marqué de son empreinte le théâtre et le cinéma au niveau national, pendant plusieurs années.

La carrière de Mohamed El Jam, illustre à mon sens un talent hors pair et un amour indéfectible envers le septième art.

J’espère que le film «Qleb 6/9» sera à la hauteur des cinéphiles marocains».

——————————–

Mohamed El Jam

Acteur principal du film

«Qlab 6/9 est une expérience enrichissante pour moi»

«Ma décision de rejoindre l’équipe de «Qlab 6/9» a été motivée par l’intrigue convaincante du film et par l’équipe technique et de production dévouée qui a assuré le bon déroulement du tournage.

J’espère que le public viendra nombreux pour voir le film et qu’il en sera satisfait.

Je considère que «Qlab 6/9» est une expérience enrichissante pour moi, dans la mesure où ce film donne plus de valeur à ma carrière artistique.

Le public marocain est de plus en plus regardant sur la qualité des films qu’on lui propose, que ce soit dans les salles où à la télévision.

———————–

Nezha Regragui

Actrice marocaine ayant joué l’épouse de Mohamed El Jam (Aabass)

J’espère que «Qlab 6/9» rencontrera le succès qu’il mérite

«Le film Qlab 6/9 a été tourné dans une ambiance familiale, de respect et de convivialité, entre l’ensemble du staff qui a fait que cette nouvelle production voit le jour.

Je suis également fier de l’artiste Saad Lamjarred qui a fait une belle prestation, en interprétant la chanson du générique du film.

J’espère que «Qlab 6/9» rencontrera le succès qu’il mérite et qu’il permette un nouveau départ pour le cinéma marocain dans la globalité.

Le producteur, le réalisateur et toutes les personnes qui étaient en charge de superviser la construction de ce long-métrage, étaient aux petits soins avec les acteurs. Je tiens, à cette occasion, à les en remercier.

—————————–

Safae Hbirkou

Actrice marocaine, fille de Mohamed El Jam dans le film «Qlab 6/9»

«Qlab 6/9» m’a permis de jouer face à de grands artistes»

«Heureuse d’avoir participé à ce long-métrage. «Qlab 6/9» m’a permis de jouer face à de grands artistes marocains, comme Mohamed El Jam, Nezha Regragui et Abdelilah Ajil.

Tout au long du tournage, l’ambiance était très détendue et l’entente au rendez-vous entre les différents acteurs. C’est ce qui a fait que le rendu était excellent».

——————————

Fati Jamali

Actrice marocaine ayant joué le rôle de Nancy, dans «Qlab 6/9»

«Je laisse au public le soin d’évaluer le film»

«Qlab 6/9 est une comédie dramatique, portée par un casting reconnu de tous.

Le film produit par Driss Chahtane aborde le thème des inégalités sociales à travers une intrigue centrée sur un richissime homme d’affaires marocain.

Je laisse au public le soin d’évaluer le film».

Propos recueillis par Soufiane Benkhadra