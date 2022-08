Parité | Les efforts du Maroc salués au Brésil

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Un séminaire international organisé dans la ville brésilienne de Porto Alegre (état de Rio Grande do Sul, sud) a mis en avant le rôle pionnier de SM le Roi Mohammed VI dans la promotion de la situation des femmes marocaines.

Ce conclave, placé sous le thème “Violence politique contre la femme”, a notamment souligné la participation active de la femme marocaine dans la vie politique, grâce à la vision éclairée du Souverain qui n’a eu de cesse de promouvoir la parité, l’autonomisation des femmes et leur présence dans les différentes institutions du Royaume.

Intervenant lors des rencontres organisées dans le cadre de ce séminaire, la députée marocaine, Aicha El Gourgi, membre du Bureau politique de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), a passé en revue le processus d’intégration des femmes dans les institutions politiques et la vision royale en matière de promotion de la parité stipulée dans la Constitution de 2011.

La membre de la Chambre des représentants a souligné que les femmes marocaines, à travers la participation aux élections, sont de plus en plus présentes dans diverses institutions, notamment le Parlement, les conseils locaux et régionaux, mais aussi au sein du gouvernement, ce qui est le couronnement d’un long chemin dans lequel elles ont dû relever plusieurs défis.

“Tout au long de ce chemin, les femmes ont jouit du soutien de SM le Roi, qui a veillé à la mise en oeuvre des différents projets d’intégration des femmes dans les divers aspects de la vie”, a-t-elle soutenu.

Dans ce sillage, elle a rappelé que dans Son dernier discours du Trône, le Souverain a affirmé que “nous ne pourrons relever les défis internes et externes que si nous allions esprit d’initiative et résilience. Il nous sera ainsi possible de consolider la stabilité sociale, d’améliorer la condition de la femme et de la famille”.

SM le Roi, a-t-elle poursuivi, a également souligné que “Notre ambition est de poursuivre l’édification d’un Maroc avancé et fort de sa dignité. Aussi est-il indispensable que tous les Marocains, hommes et femmes, prennent une part active à la dynamique de développement”.

Ainsi, le Souverain insiste sur la nécessité de la pleine participation de la femme marocaine dans tous les domaines, dans un souci de promouvoir la situation de la femme et de lui ouvrir des perspectives prometteuses, a relevé la députée marocaine.

Mme El Gourgi a estimé que le discours royal représente de ce fait une feuille de route pour passer à une nouvelle étape dans la relation des femmes avec le monde politique, étant entendu que la situation exige des partis, comme du gouvernement et des institutions élues, plus d’efforts dans ce sens.

Le Royaume a réalisé plusieurs acquis au fil des décennies, s’est-elle félicitée, notant qu’”il reste du travail à faire sur certains aspects, que ce soit sur le plan qualitatif ou quantitatif”.

Les différentes intervenantes à ce séminaire ont exprimé leur considération à SM le Roi Mohammed VI en tant que défenseur de leurs droits et de leur épanouissement.

Les trois rencontres dans le cadre de ce séminaire international, organisé par le Parti travailliste démocrate (PDT), ont été tenues dans les villes de Porto Algre, Alvorda Campo et Rosario do Sul.

Le séminaire a été marqué par la présence notamment de la directrice de l’Organisation nationale des femmes libérales de Colombie, Yomaira Sarmiento, la vice-présidente nationale du PDT, Miguelina Vecchio, et la présidente de l’AMT (Actions des femmes ouvrières) – Rosário do Sul, Flavia Menezes.

LR/MAP