Oujda | Le 28ème Festival de la musique Gharnati, du 10 au 13 juin

Le Théâtre Mohammed VI d’Oujda accueillera, du 10 au 13 juin courant, la 28ème édition du Festival de la musique Gharnati, placée sous le thème «La musique Gharnati, une reconnaissance pour un art ancestral».

Ce festival, organisé par le ministère de la Culture et de la jeunesse – Secteur de la Culture, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, s’inscrit dans le cadre de la préservation du patrimoine artistique national, ainsi que pour alléger les effets négatifs de la pandémie de Covid-19 sur la pratique artistique au Maroc, indique un communiqué de la Direction régionale de la Culture.

Ce rendez-vous culturel célèbre la musique Gharnati en tant qu’héritage fécond et l’une des expressions artistiques les plus distinguées qui caractérisent le patrimoine marocain, indique le communiqué.

Ce patrimoine ne se limite pas au chant, mais englobe plusieurs facettes lumineuses de la civilisation marocaine, comme la profusion de ses mélodies et ses rythmes, l’utilisation d’instruments originaux depuis des centaines d’années, une poésie éloquente et gracieuse et les habits distingués des chanteurs et musiciens.

Le festival, que la ville d’Oujda accueille depuis près de trois décennies, vise à consacrer la place de choix qu’occupent ce patrimoine musical et ses grandes figures dans le paysage culturel national, de même qu’il entend cette année concrétiser le retour des activités et évènements culturels, après un arrêt forcé dicté par la pandémie du nouveau coronavirus.

Il s’agit aussi de consolider la culture marocaine sous toutes ses formes et manifestations, renforcer le rayonnement culturel et artistique d’Oujda et mettre la lumière sur la richesse du patrimoine de cette ville millénaire et sur son rôle pionnier dans la préservation de cette musique ancestrale, soulignent les organisateurs.

A cet effet, la 28ème édition de ce festival, qui se déroulera en présentiel et en distanciel à travers la page Facebook officielle de la Direction régionale de la Culture, a mis en place un programme culturel et artistique riche et varié, comprenant notamment des spectacles au Théâtre Mohammed VI d’Oujda, avec la participation d’orchestres de renom.

A l’instar des précédentes éditions, le festival rendra aussi un hommage aux pionniers et grands noms de la musique Gharnati, conclut le communiqué.

LR/MAP