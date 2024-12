OCP Africa et le Niger s’associent en faveur de la transformation des chaînes de valeur agricoles

OCP Africa, filiale du Groupe OCP, a signé, à Niamey, un protocole d’accord (MoU) historique avec le ministère de l’Agriculture et de l’Élevage du Niger, portant sur la transformation des chaînes de valeur agricoles.

Ce partenariat, soutenu par la Banque Mondiale, souligne l’engagement d’OCP Africa en faveur du développement agricole durable et de l’amélioration de la santé et de la fertilité des sols au Niger, indique OCP Africa, vendredi, dans un communiqué

L’accord a été signé lors d’une cérémonie à Niamey, en présence du ministre de l’Agriculture et de l’Élevage du Niger, du ministre des Mines, de représentants de la Banque Mondiale et de parties prenantes clés des secteurs agricole et minier.

Ce partenariat tripartite, découlant de l’accord signé entre le Groupe OCP et la Banque Mondiale en marge des réunions annuelles de Marrakech en octobre 2023, vise à transformer le secteur agricole grâce à des initiatives innovantes et inclusives conçues pour bénéficier aux petits exploitants agricoles du Niger, précise la même source.

“C’est un grand honneur pour nous de nous associer à la Banque Mondiale dans cette initiative ambitieuse visant à promouvoir des pratiques agricoles durables en République du Niger et ce pour assurer la sécurité alimentaire et contribuer au développement durable de la santé et de la fertilité des sols”, a déclaré Dr. Mohamed Anouar Jamali, Directeur Général d’OCP Africa, cité par le communiqué.

Et d’ajouter que ce partenariat, fondé sur la collaboration et l’innovation, permettra aux agriculteurs du Niger de “disposer des outils et des connaissances nécessaires pour augmenter durablement leur productivité et sécuriser leurs moyens de subsistance”.

“En tirant parti de l’expertise de l’Université Mohammed VI Polytechnique et du soutien de la Banque Mondiale, nous sommes confiants dans le succès de cette initiative transformatrice”, a-t-il fait valoir.

De son côté, le ministre nigérien de l’agriculture et de l’élevage, Ousmane Elhadj Mahaman, a affirmé que “ce partenariat stratégique avec OCP Africa incarne une approche innovante et intégrée, où l’expertise de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) joue un rôle central”.

“Grâce à son appui dans le renforcement des capacités techniques et opérationnelles des acteurs locaux, l’UM6P contribue à la mise en place d’une agriculture moderne et durable, tout en soutenant la recherche et l’innovation au service des agriculteurs nigériens”, a-t-il poursuivi, soulignant que cette collaboration est un “levier essentiel pour atteindre nos objectifs communs”.

Le partenariat repose sur six initiatives essentielles visant à transformer durablement le secteur agricole nigérien. Il s’agit d’améliorer la santé et la fertilité des sols grâce à une cartographie précise et des modèles de fertilisation innovants.

En parallèle, des Centres de Services Agricoles de nouvelle génération seront mis en place pour offrir aux agriculteurs un accès simplifié à des intrants de qualité, des outils de mécanisation, des systèmes d’irrigation, des financements et des opportunités de marché, indique le communiqué.

Il ajoute que ce partenariat soutiendra également l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes dans l’agri-tech à travers des formations, l’incubation et l’accélération de startups. Une attention particulière sera portée à l’accès des agriculteurs aux engrais personnalisés adaptés aux sols et aux cultures du pays.

En outre, OCP Africa et l’Université Mohammed VI Polytechnique contribueront au renforcement des capacités techniques et opérationnelles des agro-distributeurs, tout comme le soutien aux institutions nationales de recherche et de développement agricole, notamment la Direction Générale de l’Agriculture et l’Institut National de la Recherche Agronomique du Niger.

Selon OCP Africa, près de 230 parcelles de démonstration seront mises en place, principalement sur les cultures irriguées, en collaboration avec des partenaires locaux tels que l’INRAN (Institut National de la Recherche Agronomique du Niger) et la Direction Générale de l’Agriculture.

Cet effort se poursuivra pendant la campagne hivernale 2025, avec l’installation de 400 parcelles supplémentaires dédiées aux cultures pluviales, en complément des cultures irriguées. Au total, près de 630 parcelles de démonstration seront aménagées : 400 pour les cultures pluviales (mil, niébé, riz) au cours de la prochaine saison hivernale, et 230 pour la saison irriguée 2025, comprenant le riz, l’oignon, la tomate, la pomme de terre, le poivron et d’autres cultures.

OCP Africa réaffirme son engagement à favoriser des partenariats à long terme qui stimulent le développement durable à travers l’Afrique, notant que cette collaboration avec la République du Niger est appelée à devenir un modèle de partenariat public-privé dans la région, contribuant à la résilience et à la prospérité du secteur agricole nigérien.

LR/MAP