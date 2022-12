Mondial | Le Maroc est entré à nouveau dans la légende du football (Jack Lang)

Partager Facebook

A travers son exploit d’atteindre la demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar, le Maroc est entré à nouveau dans la légende du football, a souligné, jeudi le président de l’Institut du Monde Arabe (IMA) et ancien ministre de la culture français, Jack Lang.

« Le Maroc est entré à nouveau dans la légende, comme il l’avait fait au Mondial de Mexico, et c’est ce qu’il faut retenir » de sa participation au Mondial Qatar 2022, a déclaré Jack Lang à la MAP, ajoutant que les Lions de l’Atlas, qui ont fait preuve “d’une pugnacité et d’un sens de jeu collectif incroyables”, sont “entrés maintenant dans l’histoire du football arabe, africain et mondial”.

Selon le président de l’IMA, cet exploit n’est pas le fruit du hasard, mais plutôt le résultat de plusieurs années de travail acharné, “très profond et très solide” déployé par les instances dirigeantes du football national, sous l’impulsion de S.M. le Roi Mohammed VI.

Cette Coupe du monde a révélé la puissance sportive du Maroc, mais aussi les qualités humaines de l’équipe nationale, ce qui montre à tout le monde qu’au Maroc, le football est érigé en culture, a-t-il estimé, ajoutant que le Maroc sort “totalement gagnant” de cette aventure mondialiste.

‘’La France et tous les pays arabes et africains ont admiré la qualité exceptionnelle de l’équipe du Maroc, et on sent bien qu’en raison de l’engagement personnel de S.M. le Roi, cette réussite et cet épanouissement s’accomplissent pleinement”, a souligné le président de l’IMA.

Sur la pelouse, les Lions de l’Atlas étaient « ultra-professionnels et disciplinés », a-t-il affirmé, rappelant le travail accompli au niveau national, notamment par l’Académie Mohammed VI de football.

Aux yeux de l’ancien ministre français de la Culture, ce que les Marocains ont accompli est “extraordinaire à tous les égards”, car ils ont franchi une nouvelle étape “forte et puissante” et marqué de leur empreinte cette Coupe du Monde.

Et d’ajouter que cette aventure se poursuit au Qatar, les Lions de l’Atlas devant disputer le match pour la troisième place face à la Croatie samedi, relevant qu’au-delà de leur exploit, en devenant la première équipe arabe et africaine à atteindre la demi-finale de la Coupe du monde, les Marocains “ont réussi à faire vibrer les gens et faire aimer et découvrir un Maroc de demain, de l’espoir et de la jeunesse, sous le leadership d’un Roi pleinement investi dans la promotion de la culture, des sports et de la jeunesse”.

“Au-delà du résultat, ce qui compte c’est que dans la tête des gens de par le monde, le Maroc a conquis un rayonnement extraordinaire et au-delà du score, les Marocains ont signé une belle aventure”, a-t-il insisté.

