Mondial Qatar 2022 | Joe Biden salue les réalisations historiques de l’équipe du Maroc

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Joe Biden et Aziz Akhannouch ont regardé, mercredi 14 décembre 2022, le début de la demi-finale de la Coupe du monde.

Quelques minutes avant la rencontre Maroc-France, le président américain, Joe Biden, a écourté son discours face aux dirigeants africains réunis en sommet à Washington afin de regarder le match avec le Chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch.

« Je suis sûr que vous vous dites “Fais court Biden, (…) il y a une demi-finale qui arrive”, a déclaré Joe Biden au milieu de son discours écourté pour libérer les chefs d’Etat présents, à quelques minutes du coup d’envoi de la demi-finale de la Coupe du monde 2022 opposant le Maroc à la France. Une rencontre décisive que le président américain a suivie de près, en regardant la première mi-temps en compagnie du Chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch.

Le président des États-Unis a également salué les réalisations historiques de l’équipe du Maroc sur Twitter : “C’était un grand honneur de regarder le match de la Coupe du monde d’aujourd’hui aux côtés du Premier ministre marocain Akhannouch. Peu importe qui vous soutenez, il est remarquable de voir tout ce que cette équipe a pu accomplir”.

It was a great honor to watch today’s World Cup match alongside Prime Minister Akhannouch of Morocco.

No matter who you’re rooting for, it was remarkable to watch how much this team has been able to achieve. pic.twitter.com/5kC4zkT1HQ

— President Biden (@POTUS) December 14, 2022

LR/AFP