Marrakech | Madaëf et Club Med s’allient pour promouvoir le tourisme au Maroc

Club Med et Madaëf, Branche tourisme du Groupe CDG et leader de l’investissement touristique au Maroc, ont signé un protocole d’accord à Marrakech.

L’événement a réuni André Azoulay, Conseiller Royal, Nadia Fettah Alaoui, Ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie sociale, Karim Kassi Lahlou, Wali de la Région Marrakech-Safi, Abdellatif Zaghnoun, Directeur Général de la CDG, Mamoun Lahlimi Alami, Administrateur Directeur Général de Madaëf, Adel El Fakir, Directeur Général de l’Office National Marocain du Tourisme, et Henri Giscard d’Estaing, Président du Club Med, entre autres personnalités.

La signature du protocole d’accord entre Club Med et Madaëf, lundi 19 octobre 2020, est l’aboutissement de discussions initiées en 2018 et fait suite à la volonté des parties de capitaliser sur le succès du Club Med Marrakech La Palmeraie ouvert en 2004.

Ce nouveau partenariat a pour objectif de pérenniser le village existant et d’en étendre la capacité, tout en renforçant la dimension « famille ». Pour répondre aux attentes d’une clientèle haut de gamme et internationale, l’investissement d’un montant d’environ 274 millions de dirhams porte sur un programme d’extension d’une centaine de chambres additionnelles, la construction d’une grande piscine famille (avec jeux d’eau) et d’un baby club, la rénovation de l’espace santé (avec un nouveau hammam) des restaurants et de l’espace Meeting & Events, ainsi que de l’espace Club Med Exclusive Collection « Le Riad ». Club Med prolonge par ailleurs le bail actuel jusqu’en 2031.

L’accord entre Club Med et Madaëf intervient également pour pallier à la problématique de saisonnalité du Club Med Yasmina, ouvert en 1970 dans le nord du Maroc. Le site bénéficie d’excellents atouts dont une très belle plage au bord de la Méditerranée, une offre riche en activités sportives et de loisirs et la proximité de l’Europe. Après une première rénovation en 2011, Club Med et Madaëf se sont accordés sur un budget de 38 millions de dirhams afin d’accroître l’attractivité du resort et mieux répondre aux attentes de la clientèle.

Maroc: Une destination de confiance

Le protocole signé aujourd’hui s’inscrit dans le prolongement des liens étroits et historiques qui unissent le Club Med et le Royaume du Maroc depuis 1963, au moment où la marque au Trident s’implanta pour la première fois à Al Hoceima. Trois ans plus tard, cet ancrage s’est renforcé lorsque le Club Med ouvrait son premier resort en « dur » à Agadir, jouant un rôle clé dans le développement de ce qui deviendra le premier pôle touristique du pays.

En 2001, un important accord fut signé avec le Maroc pour renforcer la position du Club Med comme acteur touristique majeur sur le marché national. C’est dans cette optique que Marrakech a accueilli le village La Palmeraie en 2004 et le premier espace Club Med Exclusive Collection « Le Riad » en 2005.

Aujourd’hui, le protocole d’accord entre Club Med et Madaëf marque une nouvelle page de l’histoire riche et fructueuse qui lie les deux parties. Il permettra de contribuer au rayonnement touristique international du Maroc grâce à la position de Club Med, leader mondial des resorts tout compris haut de gamme.

