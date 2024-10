Marrakech Airshow 2024 | Signature de deux accords de coopération dans le domaine militaire

Partager Facebook

En exécution des Très Hautes Instructions Royales, M. Abdeltif Loudyi, ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense Nationale, a reçu mercredi à Marrakech, en présence du Général de Corps d’Armée Mohammed Berrid, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, Mme Jana Černochová, ministre de la Défense de la République de la Tchéquie, et le Général Zakir Hasanov, ministre de la Défense de la République d’Azerbaïdjan et ce, en marge de leur participation à la 7ème édition du Salon International de l’Aéronautique et du Spatial “Marrakech Airshow 2024”.

Ces entretiens, auxquels ont pris part les Ambassadeurs des deux Républiques accrédités à Rabat, ont été consacrés à la signature de deux Accords de Coopération dans le domaine militaire et technique, l’un avec la République de la Tchéquie et l’autre avec la République d’Azerbaïdjan, indique un communiqué de l’Administration de la Défense Nationale.

Lesdits Accords de coopération concernent notamment les domaines de la formation, des entrainements et exercices, de l’industrie de défense, du soutien technique et échange d’expertise, de la santé militaire et de la cybersécurité.

Au cours de ces réunions, les ministres Tchèque et Azéri ont souligné le caractère hautement prioritaire du partenariat avec le Maroc et ont saisi cette occasion pour exprimer leur admiration quant au niveau de développement économique et social, fort impressionnant, réalisé par le Royaume sous le Leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, faisant ainsi du Maroc un acteur dynamique et un havre de stabilité et de paix pour son voisinage euroméditerranéen et africain.

Au terme de cette rencontre, les ministres de la Défense ont manifesté l’ambition et la volonté communes de consolider, à l’avenir, ces relations à travers la mise en œuvre des dispositions de ces Accords de Coopération dans le domaine militaire et technique signés ce jour, ainsi que par la régularité des échanges de visites des responsables, conclut le communiqué.

LR/MAP