Maroc-Portugal | Entretiens sur la coopération en matière de transition numérique

La coopération maroco-portugaise dans le domaine de la transition numérique a été au cœur de discussions tenues, mardi à Lisbonne, entre la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni, et le secrétaire d’État portugais à la Modernisation et à la Numérisation, Alberto Rodrigues da Silva.

Ces échanges se sont déroulés en présence de l’ambassadeur du Maroc au Portugal, Othmane Bahnini en marge du «World Web Summit», qui se poursuit jusqu’au 14 novembre dans la capitale portugaise. Ils ont porté sur les moyens de renforcer la coopération et la coordination dans les domaines du numérique, des technologies de l’information et de la numérisation de l’administration.

Lors de cette rencontre, Mme El Fallah Seghrouchni a présenté la stratégie nationale “Maroc Digital 2030”, lancée en septembre dernier, et a passé en revue les projets de transformation numérique du Royaume, notamment le développement de l’économie numérique et le soutien aux start-ups, à l’éducation et à la recherche scientifique.

Elle a également exprimé la volonté du Maroc de prendre connaissance de l’expérience portugaise en matière de l’Administration de proximité pour favoriser l’accès des citoyens aux services publics numériques, en mettant l’accent sur des projets comme “large language models” (LLM), un modèle linguistique géant visant le renforcement de l’innovation digitale et l’intelligence artificielle et l’”AI Factory”, une usine dédiée à l’intelligence artificielle.

De son côté, M. Rodrigues da Silva a présenté la stratégie de transformation numérique du Portugal et le Plan d’action pour la promotion de la transition numérique du pays d’ici 2030. Il a souligné que cette stratégie vise notamment à renforcer l’infrastructure numérique et à transformer l’administration publique à travers la simplification des transactions électroniques et le soutien des start-ups et de l’innovation, tout en créant un environnement propice à la croissance des entreprises technologiques.

