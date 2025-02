Maroc-France | Un partenariat stratégique renforcé par la volonté des deux Chefs d’État (M.Errachid)

Partager Facebook

Le partenariat maroco-français connaît une dynamique sans précédent sur les plans politique, économique, humain et culturel, grâce à la volonté commune des deux Chefs d’Etat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et S.E.M. le Président Emmanuel Macron, a affirmé, lundi à Rabat, le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid.

Lors d’un point de presse conjoint avec le président du Sénat de France, Gérard Larcher, à l’issue d’entretiens tenus au siège de la Chambre des conseillers, M. Ould Errachid a souligné que la visite officielle de M. Larcher au Maroc “illustre la volonté ferme et renouvelée de capitaliser sur les acquis qualitatifs du processus d’amitié et de coopération entre la Chambre des conseillers et le Sénat français, marqué par un dialogue régulier et constructif et une action continue”.

Le président de la Chambre des conseillers a relevé que les deux parties ont insisté sur le rôle de la diplomatie parlementaire en tant que pilier fondamental pour accompagner cette dynamique exceptionnelle et consolider les bases de l’édification commune, au service des intérêts supérieurs des deux pays amis.

Les discussions ont mis en avant la nécessité d’établir un cadre global de coopération parlementaire bilatérale, basé sur la concertation et la coordination étroites autour des questions d’intérêt commun, l’intensification des échanges de visites officielles, l’organisation conjointe d’événements parlementaires, la coordination dans les fora parlementaires internationaux, et le renforcement des échanges d’expériences et d’expertises dans tous les domaines liés à l’action parlementaire, a-t-il dit.

M. Ould Errachid a aussi évoqué l’importance de dynamiser les groupes d’amitié parlementaire au sein des deux institutions, ainsi que le Forum parlementaire maroco-français, “qui constitue une plateforme privilégiée pour l’échange de points de vue et la coordination des efforts entre les différentes sensibilités politiques et parlementaires sur diverses questions communes”.

Il a indiqué que la rencontre a également été l’occasion de mettre en lumière l’expérience pionnière de réforme menée au Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi que le processus de développement global du Royaume dans le cadre d’un édifice institutionnel et constitutionnel avancé, d’une vie démocratique dynamique et d’une large participation constructive des citoyennes et citoyens.

Concernant la question de l’intégrité territoriale du Royaume, le président de la Chambre des conseillers a rappelé que les deux parties ont réitéré leur appréciation de la position historique de la France, qui affirme que le présent et l’avenir du Sahara s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine.

Cette position s’inscrit dans une dynamique de soutien international croissant à l’initiative marocaine d’autonomie sous souveraineté marocaine, comme solution unique pour mettre fin au conflit artificiel autour du Sahara marocain, a indiqué le responsable, ajoutant que cette initiative bénéficie d’un appui grandissant et explicite de la communauté internationale, convaincue de la vision du Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, pour l’avenir du Sahara marocain.

Le président du Sénat français effectue une visite officielle au Royaume à la tête d’une importante délégation. Au programme figurent notamment des entretiens avec le Chef du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, ainsi qu’un déplacement à Laâyoune, dans le Sahara marocain.

LR/MAP