L’Union des Comores réaffirme son soutien inconditionnel à la marocanité du Sahara et salue la position clairvoyante de l’Espagne

L’Union des Comores a réaffirmé son soutien “constant et inconditionnel” à la marocanité du Sahara et au plan d’autonomie comme “seule solution” au différend régional sur la question du Sahara, saluant la récente position « juste et clairvoyante » de l’Espagne sur cette question.

Le ministre comorien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, chargé de la Diaspora et de la Francophonie, Dhoihir Dhoulkamal “a réaffirmé le soutien constant et inconditionnel de l’Union des Comores à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, à la marocanité du Sahara ainsi qu’au plan d’autonomie pour le Sahara marocain comme seule solution à ce différend régional, tout en réitérant le plein appui de son pays au rôle joué par les Nations Unies en tant que cadre exclusif et consensuel pour parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique et durable”, indique le communiqué conjoint rendu public à l’issue de la 1ère session de la grande commission mixte de coopération maroco-comorienne, tenue jeudi à Dakhla.

L’Union des Comores, premier pays ayant ouvert un consulat à Laâyoune, “a accueilli avec une grande satisfaction la position juste et clairvoyante adoptée par le Royaume d’Espagne, reconnaissant le plan d’autonomie comme étant la solution la plus sérieuse, réaliste et crédible au différend régional autour du Sahara marocain”, souligne le communiqué, ajoutant que le gouvernement comorien s’est félicité de ce “tournant décisif” dans la reconnaissance internationale de l’unité et l’intégrité territoriales du Royaume du Maroc.

La tenue de cette réunion de la commission mixte, sous la présidence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et de son homologue de l’Union des Comores, s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations d’amitié, de coopération et de solidarité entre les deux pays, et traduit la volonté commune de SM le Roi Mohammed VI et du président de l’Union des Comores, Son Excellence Azali Assoumani, d’imprimer une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale.

