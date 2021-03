L’ONU proclame le 10 mai Journée internationale de l’arganier

Partager Facebook

Le 3 mars 2021 restera gravé dans l’histoire de la biosphère de l’arganier. En effet, ce mercredi, et à l’initiative du Maroc, l’Assemblée générale des Nations-Unies, à New York, a adopté par consensus la résolution qui proclame le 10 mai de chaque année comme Journée internationale de l’Arganier.

Cette résolution onusienne a été largement co-sponsorisée par 113 Etats membres des Nations-Unies.

L’Arganier, arbre endémique du Maroc, patrimoine culturel immatériel de l’humanité et source ancestrale de développement durable sera ainsi célébré le 10 mai de chaque année à l’échelle nationale et internationale. Le choix de la journée du 10 mai est inspiré du cycle de la maturation du fruit de l’arganier.

Il s’agit d’une initiative 100% marocaine qui a été lancée en février 2020 lors d’un événement organisée par le Royaume, en collaboration, avec l’Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA), le Département des affaires économiques et sociales de l’ONU (UN DESA), la FAO, l’UNESCO et l’OMS. Cet évènement a été clôturé par le lancement du processus de négociation de la résolution sur la Journée internationale de l’arganier qui a été interrompu et a dû s’arrêter à cause des répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les modalités et conditions de travail à l’ONU.

La Mission permanente du Maroc auprès des Nations-Unies a relancé le processus de négociation au début de l’année 2021. Ce processus a été clôturé après quatre rounds de réunions virtuelles de consultations avec les Etats membres des Nations Unies.

Bien que le contexte de négociation a été marqué par les défis imposés par la crise sanitaire et la réalité virtuelle des négociations, le processus et le texte de la résolution ont, énormément, gagné en termes d’intérêt et soutien de la part de la grande majorité de la communauté onusienne.

La proclamation de la journée internationale de l’arganier est ainsi une reconnaissance à l’échelle internationale des efforts du Royaume, sous les Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans la protection et la valorisation de l’arganier.

Cette résolution onusienne reconnaît la contribution colossale du secteur de l’arganier dans la mise en œuvre des 17 objectifs de l’agenda 2030 et la réalisation du développement durable dans ses trois dimensions: économique, sociale et environnementale. Elle a, également, mis en valeur les nombreux usages de l’huile d’argan, en particulier, dans la médecine traditionnelle, complémentaire et dans les industries culinaires et cosmétiques.

L’autonomisation financière et l’émancipation de la femme dans le milieu rural, est l’un des piliers du texte de cette résolution. Le Maroc a donné un cas d’école en matière de renforcement de l’inclusion financière des femmes, de l’économie solidaire, l’éradication de la pauvreté et le développement humain à travers le soutien et la promotion du rôle des coopératives et autres formes d’organisation agricoles actives dans le secteur de l’arganier.

Par ailleurs, ladite proclamation vient, à point nommé, où la communauté internationale se prépare pour le Sommet des Nations Unies sur les Systèmes alimentaire. En effet, le caractère unique de l’arganier est basé sur des pratiques agroforestières durables et résilientes et qui assure la viabilité des systèmes de production alimentaire, la préservation de la diversité biologique et l’adaptation et la mitigation des effets des changements climatiques.

Le texte de cette commémoration stipule, également, l’appel à une coopération internationale renforcée pour soutenir et promouvoir la préservation de la biosphère de l’Arganier et développer davantage une croissance durable du secteur de la production de l’argan.

Le 10 mai prochain, marquera la première célébration au niveau national et international de la journée de l’arganier. Le Maroc en collaboration avec les agences onusiennes et les différents départements et acteurs nationaux célébrera avec éclat la journée internationale de l’arganier, ce qui donnera un nouvel élan à la valorisation de la biosphère de l’arganier tant au niveau national qu’international.

