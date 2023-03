L’expérience du Maroc en matière d’énergies renouvelables mise en avant au Mexique

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’ambassadeur du Maroc au Mexique, Abdelfattah Lebbar, a mis en avant, lundi dans l’Etat mexicain de Sonora (nord), l’expérience du Royaume dans les domaines des énergies renouvelables et de lutte contre le changement climatique.

Lors d’une réunion organisée par le gouvernement local de l’Etat de Sonora, M. Lebbar a évoqué les projets d’envergure lancés par le Royaume dans le domaine des énergies renouvelables, notamment la centrale solaire Noor Ouarzazate, l’une des des plus grandes au monde, ainsi que les efforts déployés en matière de transition vers une économie verte.

Il a indiqué que les projets énergétiques lancés par le Maroc, sous la direction de SM le Roi Mohammed VI, non seulement renforcent le leadership régional du Royaume, mais confirment également son implication effective et permanente dans les efforts internationaux de lutte contre la crise climatique et de réduction de son impact. L’ambassadeur a également passé en revue, au cours de cette rencontre, à laquelle ont participé le président du Conseil national mexicain de coordination des affaires et un groupe d’hommes d’affaires et de responsables de chambres professionnelles de ce pays, l’évolution qu’a connue le Maroc dans le domaine des infrastructures, mettant en exergue l’importance du port Tanger Med, qui constitue la porte d’entrée de l’Afrique vers l’Europe et le monde, le port de Dakhla Atlantique, ainsi que d’autres structures portuaires, routiers et aéroportuaires.

M. Lebbar a, à cet égard, réaffirmé la volonté du Royaume de partager son expérience avec le Mexique dans ces domaines, dans l’objectif de contribuer à la promotion de la coopération et des échanges entre les deux pays.

Cette rencontre a été marquée par la présentation du « Plan Sonora » lancé par le gouvernement mexicain dans cet Etat du Nord pour nationaliser les réserves de lithium du pays, et en prélude à la construction d’un complexe industriel destiné à exploiter les importantes réserves de ce métal.

LR/MAP