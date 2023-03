Signature à Rabat d’une convention de coopération entre les Institutions du Médiateur du Maroc et de la Centrafrique

Les Institutions du Médiateur du Maroc et de la République centrafricaine ont signé, mardi à Rabat, une convention de coopération et de partenariat en vue de développer une collaboration fructueuse dans le sens des aspirations mutuelles et des intérêts communs.

Signée par le Médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou, et le Médiateur de la République Centrafrique, Laurent Ngon-Baba, en marge de la conférence internationale marquant la célébration du 20-ème anniversaire de l’institution du Médiateur du Royaume, cette convention “ambitionne de renforcer la coopération entre les deux institutions et de consolider l’échange d’expériences et le dialogue communs autour des questions d’intérêts communs” a déclaré à la presse M. Benalilou.

Dans une déclaration similaire, M. Ngon-Baba a relevé que la signature de cette convention, qui intervient en marge de la célébration du 20ème anniversaire de l’institution du Médiateur du Royaume, est une concrétisation des relations entre les deux institutions.

Elle permettra également de définir les modalités de coopération, et d’échange d’expériences dans l’intérêt des deux pays, a-t-il ajouté.

Aux termes de cette convention, les deux institutions s’engagent à collaborer dans les domaines de l’échange des réclamations et des plaintes formulées par des personnes physiques ou morales des deux pays qui estiment, à l’occasion d’affaires les concernant, qu’une administration n’a pas agi conformément à la mission de service public qu’elle doit assurer, ou qui se considèrent victimes de décisions ou d’actes jugés contraires aux règles de la primauté du droit et de l’équité et qui seraient imputables à l’administration de l’un des deux pays.

A cet effet, “les deux institutions offriront leurs services de bons offices et d’intermédiation pour notamment l’organisation d’activités de formations et d’encadrement, de visites d’études et de missions d’informations».

La convention se propose, de même, de renforcer la concertation pour consolider et coordonner les actions et positions des deux institutions au sein des instances régionales et internationales.

En outre, chacune des deux institutions s’engage à faire bénéficier l’autre de ses relations de coopération avec les organismes nationaux et internationaux.

Il s’agit également de l’élaboration et de la mise en œuvre par les deux institutions de programmes et de projets d’intérêt commun dans leur domaine de compétences, en sus de l’échange d’expériences, de documentations et de publications.

En vue de la mise en œuvre de cette convention, les deux institutions s’engagent à mettre en place les moyens nécessaires à la réalisation des programmes d’actions, arrêtés d’un commun accord.

Réunissant une pléiades d’ombudsmans, d’universitaires et d’acteurs des Droits de l’Homme, cette rencontre internationale marquant la commémoration du 20ème anniversaire de la création de l’institution du Médiateur du Royaume vient incarner la volonté institutionnelle d’évoquer les moments charnières de l’histoire de l’Institution.

Cette rencontre internationale s’articule autour de trois axes à savoir «La dimension de développement dans l’action des médiateurs et Ombudsmans», «Le rôle des médiateurs et des Ombudsmans dans l’orientation des politiques publiques vers l’effectivité des droits » ainsi que «Les portées de la résolution onusienne 75/186 sur le rôle des institutions des Ombudsmans et des médiateurs : pour une perception commune des mécanismes de sa mise en œuvre».

LR/MAP