Le télescope James Webb dévoile l’image la plus profonde de l’Univers

Elle est enfin là: après des années d’attente, la première image du télescope James Webb a été dévoilée lundi aux yeux du monde, un somptueux cliché montrant des galaxies formées peu après le Big Bang, il y a plus de 13 milliards d’années.

Cette première image scientifique et en couleur de James Webb marque un jour « historique », a salué le président Joe Biden lors de cet événement tenu à la Maison Blanche, six mois après le lancement en orbite de ce télescope spatial, le plus puissant jamais conçu.

Cette photographie est « l’image infrarouge la plus profonde et la plus claire jamais prise de l’Univers lointain jusqu’ici », a déclaré la Nasa.

La lumière, après avoir parcouru un tel chemin, s’est étirée, passant du spectre visible à l’infrarouge — une longueur d’onde invisible pour des yeux humains, mais pas pour ceux de James Webb.

Ce dernier a visé, pour ce cliché illustrant les temps lointains du cosmos, l’amas de galaxies SMACS 0723 qui, agissant comme une loupe, a également permis de faire apparaître des objets cosmiques très lointains situés derrière lui — un effet appelé lentille gravitationnelle.

L’image, qui fourmille de détails, a été prise en un temps d’observation de 12,5 heures. Elle montre ainsi des milliers de galaxies, au cœur desquelles certaines structures « n’ont jamais été vues auparavant », selon la Nasa. Le travail de recherche débute donc tout juste. « Les chercheurs vont bientôt commencer à en apprendre plus sur les masses, âges, histoires et compositions » de ces galaxies, a ajouté l’agence spatiale.

LR/AFP