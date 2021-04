Le Projet Royal de Généralisation de la Protection Sociale au Maroc, un “saut qualitatif et historique”

Le projet de généralisation de la protection sociale lancé par SM le Roi Mohammed VI est un “saut qualitatif et historique”, écrit le site émirati Al-Ain News.

Dans un article sous le titre : “Le projet royal pour la généralisation de la protection sociale … une révolution qui bénéficie aux Marocains ordinaires”, le média qui cite des syndicalistes, des hommes politiques et des analystes souligne que le projet royal ne peut être décrit que comme un “saut qualitatif et historique” dans le cadre des programmes sociaux que SM le Roi veille personnellement à mettre en oeuvre.

Il a ajouté que les milieux politiques et sociaux marocains ont accueilli favorablement le projet, qui représente “une révolution sociale qui est de nature à améliorer les conditions des Marocains ordinaires, en particulier les salariés et ceux qui travaillent dans le secteur informel”, ajoutant que ce projet devra contribuer grandement à lutter contre la pauvreté et la vulnérabilité.

Qualifiant ce geste royal de “haute sollicitude du Souverain envers la classe ouvrière et les citoyens sans couverture sociale”, l’auteur de l’article a souligné que le projet royal permettra à plusieurs catégories non couvertes auparavant par une couverture sanitaire de bénéficier d’une retraite, d’une assurance maladie et d’allocations familiales.

Cette démarche “n’est pas étrangère au Souverain. Elle s’inscrit en droite ligne avec la philosophie que SM le Roi a adoptée depuis Son accession au Trône, et qui place l’être humain au centre du développement durable et global”, souligne le site web.

Les politiques royales sous le règne de SM le Roi Mohammed VI se focalisent sur l’autonomisation des groupes vulnérables avec des moyens de subsistance décents, à travers l’élargissement de la base de la protection sociale ou à travers de grands projets royaux, ajoute la même source.

Al-Ain News a qualifié de “grand pas” cette initiative royale qui permettra à un total de 9 millions de travailleurs dans le pays de bénéficier des mêmes avantages que ceux affiliés au système de sécurité sociale.

Ce chantier Royal, qui bénéficiera dans un premier temps aux agriculteurs, artisans et professionnels de l’artisanat, aux commerçants, professionnels et prestataires indépendants soumis au régime de contribution professionnelle unique (CPU), au régime de l’auto-entrepreneur ou au régime de la comptabilité, devra s’étendre, dans un second temps, à d’autres catégories dans la perspective de la généralisation effective de la protection sociale à tous les citoyens.

LR/MAP