Le programme exceptionnel, un appui précieux aux professionnels agricoles

Le programme exceptionnel de soutien du monde rural élaboré par le gouvernement pour atténuer les effets du retard des pluies, en exécution des Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI, apportera un appui précieux aux professionnels agricoles, a affirmé le président de la Chambre d’agriculture de Béni Mellal-Khénifra, Mohamed Riad.

Ce programme tombe à point nommé car le Maroc traverse actuellement une période de sécheresse aiguë à cause de la raréfaction des précipitations ce qui impacte négativement l’ensemble des filières du secteur agricole et de l’élevage, a indiqué M. Riad dans une déclaration à la MAP.

L’annonce de ce programme apporte un certain soulagement et réconfort moral aux professionnels du secteur agricole, surtout les petits agriculteurs et éleveurs dont les activités n’ont pas été épargnées par les conséquences de la pandémie de la Covid-19, a-t-il ajouté.

D’importants moyens financiers seront injectés dans le secteur agricole dans le cadre de ce programme, s’est félicité M. Riad, notant que cela traduit la Haute sollicitude de SM le Roi envers les professionnels du secteur agricole, premier pourvoyeur d’emplois au Maroc.

Ce programme va bénéficier à l’ensemble des composantes et activités du secteur à travers des interventions fortes qui viendront apporter une bouffée d’oxygène tant aux filières et zones les plus touchées par la sécheresse qu’aux trésoriers des agriculteurs et des éleveurs, a-t-il ajouté, relevant que cette initiative louable constitue une “excellente nouvelle” pour l’ensemble des opérateurs du secteur agricole.

Doté d’une enveloppe financière globale de 10 milliards de dirhams, le programme exceptionnel de soutien au monde rural s’articule autour de trois principaux axes. Le premier concerne la protection du capital animal et végétal et la gestion de la rareté des eaux, le deuxième vise l’assurance agricole et le troisième a trait à l’allègement des charges financières des agriculteurs et des professionnels.

