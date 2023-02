Le Maroc, un acteur fondamental pour la stabilité de l’espace euroméditerranéen (Albares)

Partager Facebook

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la coopération, José Manuel Albares, a réaffirmé l’importance stratégique du Maroc pour l’Union européenne, saluant le rôle fondamental du Royaume pour la stabilité de l’espace euro-méditerranéen.

‘’Le Maroc est un partenaire de premier ordre pour l’Union européenne. Le Royaume est un pays fondamental pour la stabilité de l’espace euro-méditerranéen que nous partageons entre l’Europe et l’Afrique et l’Europe et le Maghreb’’, a souligné M. Albares dans un entretien à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, à l’occasion de la tenue, mercredi et jeudi à Rabat, de la 12ème Réunion de Haut Niveau Maroc-Espagne.

‘’Le Maroc joue un rôle clé pour la stabilité et le développement de toute la région euro-méditerranéenne’’, a insisté le chef de la diplomatie espagnole.

Par conséquent, a-t-il fait observer, ‘’tout comme la relation entre l’Espagne et le Maroc est mutuellement bénéfique, la relation entre le Maroc et l’UE l’est également’’.

Par ailleurs, M. Albares a mis en exergue les réformes et le processus de modernisation que connaît le Maroc lors des dernières années.

‘’Le dynamisme modernisateur des dernières décennies au Maroc est incontestable. La progression de la modernisation du Maroc est un fait qui peut être constaté si l’on regarde les 20 ou 30 dernières années’’, a relevé le ministre espagnol.

LR/MAP