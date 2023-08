Le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi, place la jeunesse au centre de ses préoccupations

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, place la jeunesse au centre de ses préoccupations, a affirmé, dimanche à Lugano (Suisse), le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

M. Bensaid, qui s’exprimait lors du 6ème Sommet d’été Moyen-Orient-Méditerranée, a mis en avant la haute sollicitude dont le Souverain entoure cette catégorie de la société à travers les différents programmes nationaux dédiés à la jeunesse marocaine, indique le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication dans un communiqué parvenu lundi à la MAP.

Le ministre a également mis l’accent sur l’importance d’offrir aux jeunes de la région du Moyen-Orient et de la Méditerranée l’opportunité d’échanger avec les responsables et décideurs, précise la même source.

Soulignant l’intérêt de renforcer la cohésion entre les peuples et les États dans le plein respect des spécificités culturelles, M. Bensaid a mis en exergue le rôle prépondérant que joue la diplomatie culturelle dans les relations internationales.

L’une des missions les plus importantes des jeunes leaders est de faire de la culture un outil pour instaurer la paix et promouvoir le développement, dans une conjoncture mondiale marquée par des mutations géostratégiques majeures, les effets du changement climatique et la hausse du taux de chômage, a-t-il ajouté.

LR/MAP